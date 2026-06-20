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Milli maçı izleyen öğrenci YKS'ye moralsiz girdi: "Böyle ruhsuz takım görmedim"

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A Milli Takım'ın Paraguay mağlubiyetiyle Dünya Kupası'na veda etmesi Bolu'da bir YKS öğrencisini isyan ettirdi. Sınavdan önce maçı izleyen genç, "Bütün moralimizi bozdular. Biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umurunda değil" diyerek sitem etti.

Bolu’da binlerce üniversite adayı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ter dökerken sınava giren bir öğrencinin A Milli Takım’ın Paraguay karşısında aldığı yenilgiye gösterdiği tepki dikkat çekti.

Milli maçı izleyen öğrenci YKS ye moralsiz girdi: "Böyle ruhsuz takım görmedim" 1

BOLU'DA YKS HAREKETLİLİĞİ

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm yurtta olduğu gibi Bolu’da da saat 10.15 itibarıyla başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Sınavdan 15 dakika önce kapıların kapatılması kuralı gereği, saat 10.00’dan sonra sınav salonlarına aday alımı yapılmadı ve kapılar kapatıldı.

Milli maçı izleyen öğrenci YKS ye moralsiz girdi: "Böyle ruhsuz takım görmedim" 2

"ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜNÜ İSTİYORUM"

Sınava çalıştığını dile getiren Emir Özkan, "Bir yıl boyunca sınava hazırlandık. Antrenörlük bölümünü istiyorum. İnşallah kazanacağım. BESYO parkuruna hazırlandık. TYT ağırlıklı ders çalıştık" dedi.

Milli maçı izleyen öğrenci YKS ye moralsiz girdi: "Böyle ruhsuz takım görmedim" 3

"TÜRKİYE MAÇINI İZLEDİK BÜTÜN MORALİMİZİ BOZDULAR"

Ayrıca sınav öncesi milli takımın aldığı mağlubiyete moralinin bozulduğunu ifade eden Özkan, "Sabah 06.00’da uyandık, keşke uyanmasaydık. Türkiye maçını izledik, yenildik. Böyle ruhsuz bir takım görmedim, bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil" diye konuştu.

Milli maçı izleyen öğrenci YKS ye moralsiz girdi: "Böyle ruhsuz takım görmedim" 4

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Adaylar içeride ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde ve çevresinde çocuklarının başarısı için Kur’an-ı Kerim okuyup dualar ederek heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

Milli maçı izleyen öğrenci YKS ye moralsiz girdi: "Böyle ruhsuz takım görmedim" 5

Milli maçı izleyen öğrenci YKS ye moralsiz girdi: "Böyle ruhsuz takım görmedim" 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Bolu dünya kupası milli takım yks
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