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Rusya'da peş peşe suikastlar! Savaşın kritik ismiydi

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Recep Demircan

Rusya peş peşe meydana gelen suikastlarla sarsıldı. 1 Ağustos'ta Rus Uzay Kuvvetleri (VKS) başkomutanı Tümgeneral Aleksandr Chayko'nun damadı düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Ayrıca Rusya'da "Upır" insansız hava araçlarını (İHA) üreten Uraldronzavod şirketinin genel müdürü Vladimir Tkaçuk, bir otomobilde meydana gelen patlamada ağır yaralandı.

TASS haber ajansının kaynaklarına göre, Yekaterinburg'da otomobildeki patlamada ağır yaralanan Tkaçuk, yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

KORUMASI HAYATINI KAYBETTİ

Tkaçuk'un koruması da patlama sonucunda hayatını kaybetti.

Patlama sırasında Tkaçuk'un otomobilin içerisinde olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Rusya da peş peşe suikastlar! Savaşın kritik ismiydi 1

Haberde bombanın aracın altına yerleştirildiği aktarıldı.

ÇATIŞMALARDA AKTİF OLARAK KULLANILIYOR

Yekaterinburg merkezli Uraldronzavod, Ukrayna'daki çatışmalarda aktif kullanılan FPV tipi "Upır" İHA'sını geliştiren kişiler tarafından kuruldu.

Bu İHA'lar, savaş döneminde Rusya Merkez Askeri Bölgesi birliklerine seri olarak teslim edilmeye başlandı ve çatışmaların tüm yönlerinde aktif biçimde kullanılıyor.

Uraldronzavod, Ağustos 2024'te ABD'nin, Aralık 2024'te ise Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesine alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Rus Uzay Kuvvetleri (VKS) başkomutanı Tümgeneral Aleksandr Chayko'nun damadı, Daniil Peredriy 1 Ağustos 2026'da Moskova merkezindeki Balzi Rossi restoranında meydana gelen bombalı saldırıda aldığı yaralardan hayatını kaybetti.

Patlama, kimliği belirsiz bir kadın tarafından "hediye" olarak sunulan ev yapımı patlayıcı tarafından gerçekleşti.

Rusya da peş peşe suikastlar! Savaşın kritik ismiydi 2

Rusya da peş peşe suikastlar! Savaşın kritik ismiydi 3

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Anahtar Kelimeler:
Rusya suikast
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