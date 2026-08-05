Rusya'da peş peşe suikastlar! Savaşın kritik ismiydi

TASS haber ajansının kaynaklarına göre, Yekaterinburg'da otomobildeki patlamada ağır yaralanan Tkaçuk, yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

KORUMASI HAYATINI KAYBETTİ

Tkaçuk'un koruması da patlama sonucunda hayatını kaybetti.

Patlama sırasında Tkaçuk'un otomobilin içerisinde olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Haberde bombanın aracın altına yerleştirildiği aktarıldı.

ÇATIŞMALARDA AKTİF OLARAK KULLANILIYOR

Yekaterinburg merkezli Uraldronzavod, Ukrayna'daki çatışmalarda aktif kullanılan FPV tipi "Upır" İHA'sını geliştiren kişiler tarafından kuruldu.

Bu İHA'lar, savaş döneminde Rusya Merkez Askeri Bölgesi birliklerine seri olarak teslim edilmeye başlandı ve çatışmaların tüm yönlerinde aktif biçimde kullanılıyor.

Uraldronzavod, Ağustos 2024'te ABD'nin, Aralık 2024'te ise Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesine alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Rus Uzay Kuvvetleri (VKS) başkomutanı Tümgeneral Aleksandr Chayko'nun damadı, Daniil Peredriy 1 Ağustos 2026'da Moskova merkezindeki Balzi Rossi restoranında meydana gelen bombalı saldırıda aldığı yaralardan hayatını kaybetti.

Patlama, kimliği belirsiz bir kadın tarafından "hediye" olarak sunulan ev yapımı patlayıcı tarafından gerçekleşti.