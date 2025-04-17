HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Milli parkta çıkan yangın neredeyse bir günde söndürüldü!

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, yaklaşık 22 saat süren müdahaleyle söndürüldü. Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Milli parkta çıkan yangın neredeyse bir günde söndürüldü!
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, yaklaşık 22 saat süren müdahaleyle söndürüldü.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, sazlığın bir bölümünü kapladı. İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 22 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lyrid meteor yağmuru geliyorLyrid meteor yağmuru geliyor
CHP'nin kurultay' davası ertelendi! İşte yeni tarihCHP'nin kurultay' davası ertelendi! İşte yeni tarih

Anahtar Kelimeler:
jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Petrol aranıyor, bulunursa...' Bölgede güvenlik en üst seviyede!

'Petrol aranıyor, bulunursa...' Bölgede güvenlik en üst seviyede!

Genel af iddiası gündem oldu! 55 bin kişi konuşuluyordu, açıklama geldi

Genel af iddiası gündem oldu! 55 bin kişi konuşuluyordu, açıklama geldi

Bahçeli'den CHP ve Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

Bahçeli'den CHP ve Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

CHP'ye kayyum iddiasıyla ortalığı karıştıran Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı

CHP'ye kayyum iddiasıyla ortalığı karıştıran Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı

Son dakika... Her yerde aranıyordu! Küçük Cumali'den acı haber geldi

Son dakika... Her yerde aranıyordu! Küçük Cumali'den acı haber geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.