Milli parkta çıkan yangın neredeyse bir günde söndürüldü!

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, yaklaşık 22 saat süren müdahaleyle söndürüldü.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, sazlığın bir bölümünü kapladı. İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 22 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

(DHA)