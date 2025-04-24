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Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması: "Bizde her şey planladığımız gibi devam ediyor"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, envantere katmayı planladıkları Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Güler, "Eurofighter da süreç her şeyiyle aynen devam ediyor. Bizim işimiz Almanya ile değil İngiltere ile. Bizde her şey planladığımız gibi devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması: "Bizde her şey planladığımız gibi devam ediyor"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonuna katıldı.

"EUROFIGHTER DA SÜREÇ HER ŞEYİYLE AYNEN DEVAM EDİYOR"

Resepsiyonda basın mensuplarının Eurofighter süreci ile ilgili sorduğu soruya cevap veren Bakan Güler, "Eurofighter da süreç her şeyiyle aynen devam ediyor. Bizim işimiz Almanya ile değil İngiltere ile. Bizde her şey planladığımız gibi devam ediyor" dedi.

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F-35 ve F-16 alım süreci ile alakalı sorulan soruya ise Bakan Güler, "Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyaretinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ondan sonra konuşacağız. F-16 süreci de aynen devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ŞEHİR ASKER İÇİN TAZİYE MESAJI

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün terör örgütü mensuplarının saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olmasının hatırlatılması üzerine Bakan Güler, "İnşallah Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız. Bu arada dün bir tane dron attılar, o da bizim Mehmetçiğe çarptı ve hastaneye götürdük ama kurtaramadık şehit oldu, Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler savaş uçağı
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