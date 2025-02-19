HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.02.2025 10:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz" denildi.

MSB-IRAKIN-KUZEYINDE-9-TERORIST-ETKISI_571778_169348

İŞTE O PAYLAŞIM

(DHA)

Sahte içki üreticilerinin kirli tezgahı pes dedirtti! Şişede ölüm, etikette zehir!Sahte içki üreticilerinin kirli tezgahı pes dedirtti! Şişede ölüm, etikette zehir!
Erdoğan bugün Bahçeli'yi ziyaret edecekErdoğan bugün Bahçeli'yi ziyaret edecek
Anahtar Kelimeler:
pkk msb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Üniversitedeki dehşette 'platonik aşk' iddiası!

Üniversitedeki dehşette 'platonik aşk' iddiası!

Yapay zekadan derbi için olay tahmin! O takıma şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı

Yapay zekadan derbi için olay tahmin! O takıma şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı

Ankara'yı hareketlendirecek anket! Erdoğan Cumhur İttifakı'nın İmamoğlu CHP'nin adayı! Mansur Yavaş bağımsız aday olursa... 2. tura kim kalır?

Ankara'yı hareketlendirecek anket! Erdoğan Cumhur İttifakı'nın İmamoğlu CHP'nin adayı! Mansur Yavaş bağımsız aday olursa... 2. tura kim kalır?

16 yaşındaki kız 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü! 'Özel görüntülerimi ağabeyime vereceğini söyledi'

16 yaşındaki kız 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü! 'Özel görüntülerimi ağabeyime vereceğini söyledi'

45 günde 6 kez yakalandı, hepsi iade edildi! Bakanlık alarm durumunda: 'Yayılırsa geri dönülmez kayıplara yol açar'

45 günde 6 kez yakalandı, hepsi iade edildi! Bakanlık alarm durumunda: 'Yayılırsa geri dönülmez kayıplara yol açar'

Kar beklenen şehirlerin tam listesi! Okullar tatil edilsin uyarıları peş peşe geliyor

Kar beklenen şehirlerin tam listesi! Okullar tatil edilsin uyarıları peş peşe geliyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.