HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı! Genç kadın "Yaşamak istiyorum" diyerek anlattı: "Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı, az kalsın ölüyordum"

Isparta'da 19 yaşındaki bir çocuk annesi Dilan D., milli sporcu eşi M.D. tarafından darbedildiğini söyledi. Yaşadığı şiddet olaylarını anlatan M.D., "Tişört neden yatağın üstünde', 'Işık neden açık kaldı', 'Yağ çok olmuş' gibi nedenlerle dövülüyordum" dedi. 5-6 aydır darbedilğini aktaran genç kadın, "Telefonun sesini kıs dedim diye bana saldırdı. Ağzımı burnumu sıktı, bacaklarının arasında boğmaya çalıştı. Az kalsın ölüyordum" dedi. M.D. açıklamalarında, "Yaşamak istiyorum" ifadesini kullandı.

Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı! Genç kadın "Yaşamak istiyorum" diyerek anlattı: "Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı, az kalsın ölüyordum"
Melih Kadir Yılmaz

Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Baladız Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Dilan D., 2 yıl önce evlendiği milli sporcu eşi M.D.’nin kendisine şiddet uyguladığını belirterek jandarmaya başvurdu.

Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı! Genç kadın "Yaşamak istiyorum" diyerek anlattı: "Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı, az kalsın ölüyordum" 1

30 GÜNLÜK UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Olay 17 Temmuz'da yaşandı. Aynı gün mahkeme, M.D. hakkında 30 günlük uzaklaştırma kararı verdi.

Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı! Genç kadın "Yaşamak istiyorum" diyerek anlattı: "Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı, az kalsın ölüyordum" 2

YAŞADIĞI ŞİDDET OLAYLARINI ANLATTI

Dilan D., evliliğinin ilk haftasında eşinin üniversite eğitimi için Ankara’ya gittiğini belirtti. Bu süreçte psikolojik şiddet gördüğünü, Isparta’ya dönüşünün ardından ise fiziksel şiddetin başladığını söyledi.

Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı! Genç kadın "Yaşamak istiyorum" diyerek anlattı: "Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı, az kalsın ölüyordum" 3

"ARTIK KORKUYORUM, YAŞAMAK İSTİYORUM"

Dilan D., "'Tişört neden yatağın üstünde', 'Işık neden açık kaldı', 'Yağ çok olmuş' gibi nedenlerle dövülüyordum. 5-6 aydır sürekli darbedildim. Çocuğum da benim gibi anne-babasız büyümesin diye katlandım. Ama artık korkuyorum, yaşamak istiyorum" dedi.

Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı! Genç kadın "Yaşamak istiyorum" diyerek anlattı: "Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı, az kalsın ölüyordum" 4

"TELEFONUN SESİNİ KIS DEDİM DİYE BACAKLARININ ARASINDA BOĞMAYA ÇALIŞTI"

Yaşadığı son şiddet olayını anlatan Dilan D., "Telefonun sesini kıs dedim diye bana saldırdı. Ağzımı burnumu sıktı, bacaklarının arasında boğmaya çalıştı. Az kalsın ölüyordum. Kollarımı arkaya aldı, sırtıma yaslanıp özür dilememi istedi. Çocuğum ağlıyordu, ona bakmama bile izin vermedi. Kapıları kilitledi. Kaçmak için bahane uydurup evden çıktım, kuzenime sığındım" ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı! Genç kadın "Yaşamak istiyorum" diyerek anlattı: "Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı, az kalsın ölüyordum" 5

BOŞANMA DAVASI AÇTI: "DAHA ÖNCE TEHDİT EDİYORDU, KORKUDAN SES ÇIKARAMIYORDUM"

Yaşananların ardından jandarmaya başvuran genç kadın darp raporu alarak şikâyetçi oldu. M.D. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarken, Dilan D. ise boşanma davası açtı.
"Psikolojim çöktü. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum. Daha önce dövdüğünde tehdit ediyordu, korkudan sesimi çıkaramıyordum" dedi.

MİLLİ SPORCU SESSİZ KALDI

Uluslararası yarışmalarda dereceleri bulunan bilek güreşi milli sporcusu M.D., olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
130 bin liralık altını başka kuyumcuya götürünce büyük şok yaşadı…130 bin liralık altını başka kuyumcuya götürünce büyük şok yaşadı…
Haritamız güncellendi: İki alan dikkat çekiyorHaritamız güncellendi: İki alan dikkat çekiyor

Anahtar Kelimeler:
Isparta milli sporcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cübbeli Ahmet'in adını duyunca gözyaşlarını tutamadı! 'İçim titriyor, ama evli...' diyerek itiraf etti

Cübbeli Ahmet'in adını duyunca gözyaşlarını tutamadı! 'İçim titriyor, ama evli...' diyerek itiraf etti

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

Kadroya ayrılmak istediği için alınmamış! Galatasaray'da Lazio maçı sonrası veda

Kadroya ayrılmak istediği için alınmamış! Galatasaray'da Lazio maçı sonrası veda

AK Parti'den peş peşe erken seçim sinyalleri: "Belli ki ortak bir kanaat oluşmuş"

AK Parti'den peş peşe erken seçim sinyalleri: "Belli ki ortak bir kanaat oluşmuş"

Rusya'da depremler sürüyor! Bu kez 6.7... Tsunami uyarısı verildi

Rusya'da depremler sürüyor! Bu kez 6.7... Tsunami uyarısı verildi

Korkunç kaza! AK Parti eski ilçe başkanı hayatını kaybetti

Korkunç kaza! AK Parti eski ilçe başkanı hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.