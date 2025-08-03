Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı! Genç kadın "Yaşamak istiyorum" diyerek anlattı: "Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı, az kalsın ölüyordum"

Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Baladız Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Dilan D., 2 yıl önce evlendiği milli sporcu eşi M.D.’nin kendisine şiddet uyguladığını belirterek jandarmaya başvurdu.
Olay 17 Temmuz'da yaşandı. Aynı gün mahkeme, M.D. hakkında 30 günlük uzaklaştırma kararı verdi.
Dilan D., evliliğinin ilk haftasında eşinin üniversite eğitimi için Ankara’ya gittiğini belirtti. Bu süreçte psikolojik şiddet gördüğünü, Isparta’ya dönüşünün ardından ise fiziksel şiddetin başladığını söyledi.
Dilan D., "'Tişört neden yatağın üstünde', 'Işık neden açık kaldı', 'Yağ çok olmuş' gibi nedenlerle dövülüyordum. 5-6 aydır sürekli darbedildim. Çocuğum da benim gibi anne-babasız büyümesin diye katlandım. Ama artık korkuyorum, yaşamak istiyorum" dedi.
Yaşadığı son şiddet olayını anlatan Dilan D., "Telefonun sesini kıs dedim diye bana saldırdı. Ağzımı burnumu sıktı, bacaklarının arasında boğmaya çalıştı. Az kalsın ölüyordum. Kollarımı arkaya aldı, sırtıma yaslanıp özür dilememi istedi. Çocuğum ağlıyordu, ona bakmama bile izin vermedi. Kapıları kilitledi. Kaçmak için bahane uydurup evden çıktım, kuzenime sığındım" ifadelerini kullandı.
Yaşananların ardından jandarmaya başvuran genç kadın darp raporu alarak şikâyetçi oldu. M.D. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarken, Dilan D. ise boşanma davası açtı.
"Psikolojim çöktü. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum. Daha önce dövdüğünde tehdit ediyordu, korkudan sesimi çıkaramıyordum" dedi.
Uluslararası yarışmalarda dereceleri bulunan bilek güreşi milli sporcusu M.D., olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
(DHA)
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