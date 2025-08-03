Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı! Genç kadın "Yaşamak istiyorum" diyerek anlattı: "Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı, az kalsın ölüyordum"

Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Baladız Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Dilan D., 2 yıl önce evlendiği milli sporcu eşi M.D.’nin kendisine şiddet uyguladığını belirterek jandarmaya başvurdu.

30 GÜNLÜK UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Olay 17 Temmuz'da yaşandı. Aynı gün mahkeme, M.D. hakkında 30 günlük uzaklaştırma kararı verdi.

YAŞADIĞI ŞİDDET OLAYLARINI ANLATTI

Dilan D., evliliğinin ilk haftasında eşinin üniversite eğitimi için Ankara’ya gittiğini belirtti. Bu süreçte psikolojik şiddet gördüğünü, Isparta’ya dönüşünün ardından ise fiziksel şiddetin başladığını söyledi.

"ARTIK KORKUYORUM, YAŞAMAK İSTİYORUM"

Dilan D., "'Tişört neden yatağın üstünde', 'Işık neden açık kaldı', 'Yağ çok olmuş' gibi nedenlerle dövülüyordum. 5-6 aydır sürekli darbedildim. Çocuğum da benim gibi anne-babasız büyümesin diye katlandım. Ama artık korkuyorum, yaşamak istiyorum" dedi.

"TELEFONUN SESİNİ KIS DEDİM DİYE BACAKLARININ ARASINDA BOĞMAYA ÇALIŞTI"

Yaşadığı son şiddet olayını anlatan Dilan D., "Telefonun sesini kıs dedim diye bana saldırdı. Ağzımı burnumu sıktı, bacaklarının arasında boğmaya çalıştı. Az kalsın ölüyordum. Kollarımı arkaya aldı, sırtıma yaslanıp özür dilememi istedi. Çocuğum ağlıyordu, ona bakmama bile izin vermedi. Kapıları kilitledi. Kaçmak için bahane uydurup evden çıktım, kuzenime sığındım" ifadelerini kullandı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI: "DAHA ÖNCE TEHDİT EDİYORDU, KORKUDAN SES ÇIKARAMIYORDUM"

Yaşananların ardından jandarmaya başvuran genç kadın darp raporu alarak şikâyetçi oldu. M.D. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarken, Dilan D. ise boşanma davası açtı.

"Psikolojim çöktü. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum. Daha önce dövdüğünde tehdit ediyordu, korkudan sesimi çıkaramıyordum" dedi.

MİLLİ SPORCU SESSİZ KALDI

Uluslararası yarışmalarda dereceleri bulunan bilek güreşi milli sporcusu M.D., olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

(DHA)