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Milli sporcuya hain pusu: Silah çekip dakikalarca darp ettiler! İstifini hiç bozmadı

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Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden milli sporcu Semih Topçu, çalıştığı spor salonunda izinli gününde çalışmadığı için mobinge maruz bırakıldı. İzinli gününde işletme sahibi tarafından çağırılan Topçu'ya işletme sahibi tarafından silah çekildi. Bununla da yetinmeyen şahıs, yanındaki korumalarına ‘Vur' emri verip milli sporcuyu tekme tokat dövdürdü. O anlar kameraya yansırken, saldırıya maruz kalan Topçu'nun duruşunu ve istifini bozmaması dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir spor salonunda bir süre önce işe başlayan vücut geliştirme şampiyonu ve badmintonda altın madalyası bulunan milli sporcu Semih Topçu, iddiaya göre mobinge uğramaya başladı.

HAKARETLERE MARUZ KALDI

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Salon sahibi, Baki K. Topçu'yu telefonla arayıp, kendisinden fazla mesai yapmasını istedi. Fakat milli sporcu bu teklifi kabul etmeyince telefonla hakaretlere maruz kaldı.

İŞ YERİNE ÇAĞIRDI, 'VUR' EMRİ VERDİ!

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Kendisini işletmeye çağıran işletme sahibi Baki K., iddiaya göre, odasına konuşmak için gelen milli sporcuya silah çekip tehditler savurdu. Hemen arkasından içeri giren Baki K.'nin korumaları işletme sahibinden ‘Vur' emri almasıyla milli sporcuyu dakikalarca tekme tokat darp etti.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

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Tüm olanlara rağmen milli sporcunun istifini bozmadığı anlar dikkat çekerken, maruz kaldığı darp sonucu vücudunda kırıklar oluştu.

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Yaşadığı mağduriyet üzerine Topçu, iki şüpheliden de şikayetçi oldu. İşyeri sahibi Baki K., gözaltı kararının ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi alırken, 2.5 ay sonra serbest bırakıldı.13 suç kaydı bulunan ve 10 gün firar eden koruması Yusuf İslam D., ise teslim olmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYONU OLMUŞTU

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Bursa'da 13 yıldır vücut geliştiren ve 3-4 yıl önce pandemi nedeniyle spor salonları kapalı olduğu için evinin 15 metrekarelik odasında antrenman yapan Semih Topçu Sırbistan'da düzenlenen 'elite procard' yarışmasında şampiyonlar şampiyonu oldu. Topçu badmintonda da altın madalya kazandı.

(İHA)

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