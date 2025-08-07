HABER

Milli ve dini değerlere hakaret edip, insanlara tehdit yağdırıyolar! Devlete kafa tutan bile var... Telegram'daki suç çukuru derinleşiyor

Bazı uygulamalarda gruplaşan gençler suç işlemekten çekinmiyor hatta bunun için birbirlerini teşvik bile ediyorlar. Telegram'da bulunan C7K ve C31K adlı suç grupları bu örneklerden sadece ikisi. Gruplardan milli ve dini değerlere hakaret yağdıran şahıslar, kedilere işkence edip videoları paylaşıyorlar. Şehit yakınlarını hedefe koyan ve hakaret eden şahıslar, bazı aileleri de kızlarını öldürmekle tehdit ediyor. Şahıslar bazı ifadelerinde ise adeta devlete meydan okuyorlar. İşte detaylar...

Teknolojinin gelişmesi bu alandaki kontrollerin tam anlamıyla yapılamaması dijital zorbalık ve suç oranında ciddi artışlara neden oluyor. Bu konuda özellikle bir platform ön plana çıkıyor.

TELEGRAM, SUÇ GRUPLARININ YUVASI HALİNE GELDİ

'Telegram' adlı uygulama üzerinden örgütlenen gençler, 'Cehennemin 7 Katı' manasına gelen C7K ve C31K grupları üzerinden suç işlemeye devam ediyor. Hatta bazıları 'T.C. bizi bulamıyor' diyerek adeta devlete meydan okuyor.

KEDİLERE İŞKENCE YAPTIKLARI VİDEOLARI KAYIT ALTINA ALIP PAYLAŞIYORLAR

Sabah'tan Semih Kara'nın haberine göre gruplarda aleni bir şekilde kredi kartı dolandırıcılığı yapılıyor, 'panel' olarak tabir edilen yasa dışı kişisel veri sorgu sistemleri satılıyor. Küçük yaşlarda olduğu tahmin edilen şahıslar; din ve Allah üzerinden ahlaksız söylemlerde bulunup, kedilere işkence yaptıkları videoları kayıt altına alıp paylaşıyor.

DİNİ VE MİLLİ DEĞERLERE HAKARETLER YAĞDIRIP, İNSANLARI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYORLAR

Kur'an-ı Kerim yakmaya bile cüret eden caniler, şehit yakınlarını hedef gösterip hakaretler savuruyor. Dini ve milli tüm değerleri ayaklar altına alan bu şahıslar, Ahmet Miguzzi cinayetinin faillerini savunup, kız ailelerine mesajlar atarak 'kızlarının kafalarını kesmekle' de tehdit ediyor.

2024'TE OPERASYON YAPILDI! BİRİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI, DİĞERİNE EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Ocak 2024'te Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından C31K isimli gruba yönelik 5 ilde operasyonda 5 şüpheli tutuklanmıştı. Cuma namazı kılan vatandaşlara küfredip videoya çeken ve kedileri işkence ederek öldüren şahıslara yönelik Ekim 2024'te operasyon düzenlenmiş, grubun yöneticilerinden olduğu ifade edilen 'Hz. Ebu Cehil' ve 'Arda Bateman' kullanıcı adlı E.K. ile A.T. gözaltına alınmıştı. İfadelerinin ardından 17 yaşındaki suç makinesi E.K. isimli şahsa ev hapsi cezası verilirken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞLARINA GÜVENEREK SUÇ İŞLEMEKTEN ÇEKİNMİYORLAR

Çoğunlukla 'suça sürüklenen çocuk' kategorisine giren yaş grubunda bulunan şahıslar; kullandıkları sahte profillere, yabancı telefon numaralarına ve 'yaşlarının küçük olmasına' güvenerek her türlü suçu işlemekten çekinmiyor.

