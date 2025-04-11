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Milyonda bir görülen nadir hastalıkla doğdu: 15 ameliyatla hayata tutundu! Kulak kepçesi için hazırlanıyor...

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından 3 yıl önce Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen ve nadir görülen "Ablefaron-makrostomi sendromu" ile dünyaya gelen 10 yaşındaki Myhailo Popazav, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde gerçekleştirilen göz kapağı ve ağız küçültme ameliyatlarının ardından sağlığına kavuştu. Myhailo'nun tedavi süreciyle ilgili olarak AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni bir operasyon planlandığını açıkladı. Detaylar haberimizde...

Milyonda bir görülen "Ablefaron-makrostomi sendromu" ile doğan ve doğuştan göz kapakları olmayan, normalin üzerinde büyüklükte ağza sahip ve işitme sorunları yaşayan 10 yaşındaki Myhailo Popazav, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen 15 ameliyatla sağlığına kavuştu. Myhailo, kulaklarının yapılabilmesi için ilerleyen günlerde bir operasyon daha geçirecek.

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Popazav’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Öznen Özkan, “Myhailo, Ukrayna Savaşı’nın hemen ardından Türkiye’ye getirildi. Savaşta mağdur olan çocuklardan biriydi. Doğduğunda bu nadir sendromla karşılaşıldı. Göz kapakları, kulakları, saçları yoktu; ağzı oldukça büyüktü ve ellerinde bazı sorunlar vardı. Ayrıca, bu sendromlu çocuklarda zeka yaşının geride kalması da yaygın bir durumdur” diye belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, şubat ayında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile savaş mağduru Ukraynalı çocukların kaldığı Ankara'daki Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etmiş, ziyarete eşlik eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2022 yılında AÜ Hastanesi'nde tedavi görüp sağlığına kavuşan Ukraynalı Myhailo Popazav hakkında Erdoğan ve Zelenska'ya bilgi vermişti.

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"KULAKLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK"

Myhailo Popazav'un kulakları için bir operasyon yapılacağını kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Göz kapakları ve ağız için yapılanlarla birlikte yaklaşık 15 ameliyat geçirdi. Bundan sonraki süreçte kulaklarıyla ilgili çalışmalar yapılacak. Kulak kepçesi oluşturmak için bir ameliyat planlanıyor. Bir miktar işitme problemi olsa da kulak kepçesinin işitmeye büyük katkısı olmayacak. Ancak estetik açıdan çok önemli. Kulak olmadığı için gözlük kullanamıyor. Daha normal bir dış görünüşe kavuşması adına kulak yapımı çok önemli. Sosyal olabilmek çok önemli ve sosyal yaşamda dış görünüş büyük bir etken. Bu ameliyatlar onun dış görünüşünü normale yaklaştırarak sosyal hayata katılımını ciddi şekilde kolaylaştırdı. Kaldığı ortam da çok güzel. Tüm bu gelişmeler beni gerçekten çok mutlu etti" dedi.

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"GÖZLERİ KORUNMAZSA KÖR OLMA RİSKİ VARDI"

Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Türkiye'ye geldiğinde yapılması gereken en acil müdahale göz kapaklarıydı. Çünkü gözleri korunmazsa kör olma riski vardı. Bu nedenle ilk olarak göz kapaklarına müdahale ettik. Şu anda hareketli göz kapakları var ve gözleri kurtarıldı. Ayrıca büyük olan ağzını da küçülttük. Bu operasyonlar dış görünüşünü oldukça olumlu yönde değiştirdi. Şimdi bir peruk uygulansa, görünüşü normal çocuklardan ayırt edilemeyecek hale gelir. İlk geldiğinde çok korkak ve farklı davranışları vardı. Ama şu anda sevgiyle büyümüş, bambaşka bir çocuk olmuş. Bu da beni çok duygulandırdı" dedi.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi Ukrayna göz hastalıkları sendrom
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