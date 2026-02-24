HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Milyonlarca euroluk soygun gerçekleşmişti! Louvre Müzesi'nin Müdürü istifa etti

Fransa'da geçtiğimiz yıl milyonlarca euroluk soygun gerçekleşmişti. Yaşanan bu olay hafızalardan silinmemişken dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin Müdürü Laurence des Cars istifa etti.

Milyonlarca euroluk soygun gerçekleşmişti! Louvre Müzesi'nin Müdürü istifa etti

Fransa'da milyonlarca euroluk soygunun gerçekleştirildiği Louvre Müzesi'nde üst düzey istifa gerçekleşti. Dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin Müdürü Laurence des Cars istifa etti.

MACRON İSTİFAYI KABUL ETTİ

Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cars'ın istifasını kabul ettiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanı, dünyanın en büyük müzesinin sükunete, güvenliğe, modernizasyona ve ‘Louvre - Yeni Rönesans' projesini başarıyla tamamlamak için yeni bir ivmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde, bu sorumlu davranışı takdir ederek istifasını kabul etti" denildi.

Macron'un yıllardır verdiği emek için Cars'a teşekkür ettiği aktarılan açıklamada, Macron'un Cars'a Fransa'nın G7 başkanlığı döneminde ilgili ülkelerin büyük müzeleri arasında işbirliği ile ilgili bir görev vermek istediği belirtildi.

LOUVRE SOYGUNU

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim 2025'te soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevheri çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Soygunun ardından Fransız yetkililer, yılsonuna kadar müzeye ek güvenlik önlemleri getirileceğini açıklamıştı. Soygunu yapan şüpheliler soygundan yaklaşık 2 hafta sonra teker teker yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralıDiyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Dilenci kadınların kavgası kameradaDilenci kadınların kavgası kamerada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Louvre Müzesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.