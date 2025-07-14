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Milyonlarca insan evinde kullanıyor... Dikkat: Komaya bile sokabilir!

Yaz aylarının kurtarıcısı olarak görülüyor ancak pek de masum değil. Serinlemek için kullanılan klimalar, hijyenik koşullarda temizlenmediğinde lejyoner hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, klima yoluyla bulaşan bakterilerin zatürreye, hatta komaya neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Milyonlarca insan evinde kullanıyor... Dikkat: Komaya bile sokabilir!
Çiğdem Sevinç

Sıcak havalarda konforlu yaşamak ve verimli çalışabilmek için kullanılan klimalar, sağlık açısından ciddi sorunlara neden olabiliyor. Klima yoluyla bulaşan en tehlikeli hastalıkların başında ise klima hastalığı olarak da adlandırılan ‘lejyoner hastalığı’ geliyor. Samsun Dahiliye Kliniği’nden Uzm. Dr. Özkan Akyol, ilk olarak 1976 yılında ABD’nin Pensilvanya eyaletinde lejyonerlerin yaptığı bir toplantıda bulunan kişilerde görülen klima hastalığının, toplantı salonundaki havalandırma sisteminden kaynaklandığının tespit edildiğini aktardı.

Milyonlarca insan evinde kullanıyor... Dikkat: Komaya bile sokabilir! 1

"KOMAYA BİLE NEDEN OLABİLİYOR"

Lejyoner hastalığının, ‘legionelle pneumophilia’ adlı bakterinin sebep olduğu bir tür zatürre olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Özkan Akyol, "Legionelle pneumophilia adlı bakteri klimaların filtre sistemlerinde uygun nem ve ısıda çoğalıp ortam havasına dağılmaktadır. Salgınlar sıklıkla otel ve hastanelerde olmakla birlikte, tek tek vakalar da bildirilmiştir. Klima hastalığının insandan insana bulaştığı görülmemiştir. Akciğerlere girişi için saptanan en önemli yollar solunum cihazları, havalandırma sistemleri ve hastanelerde solunum yollarına uygulanan birtakım işlemlerdir. Dolayısıyla, klimaların bulunduğu büyük otel ve işyerlerinde çalışan kişiler ve sağlık personeli riskli gruplardır" dedi.

Milyonlarca insan evinde kullanıyor... Dikkat: Komaya bile sokabilir! 2

"SİGARA İÇENLER DAHA KOLAY YAKALANIYOR"

Bakteriyi alan kişinin vücut direncinin de hastalığın oluşmasında önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Özkan Akyol, "Şeker hastaları, alkol bağımlıları, kemoterapi hastaları, kronik böbrek ve akciğer hastalığı olan kişiler hastalığa daha kolay yakalanır. En yaygın kolaylaştırıcı faktör ise sigara içilmesidir. Bu hastalarda tipik zatürreden farklı olarak akciğere ait şikayetler ön planda değildir. Yaygın kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, huzursuzluk ve ateş ön plandadır. Bunun yanı sıra, başlangıçta kuru öksürük hastaların önemli kısmında görülür. Bulantı, kusma, ishal gibi sindirim sistemi bulguları da yaygındır. Bunlara ek olarak ajitasyon, konsantrasyon bozukluğu ve hatta koma bile görülebilir" ifadelerine yer verdi.

Milyonlarca insan evinde kullanıyor... Dikkat: Komaya bile sokabilir! 3

"GRİBAL ENFEKSİYONA BENZEYEBİLİR"

Hastalığın teşhisinde birtakım serolojik laboratuvar bulgularının yardımcı olabileceğini kaydeden Uzm. Dr. Özkan Akyol, tedavi konusunda ise şu bilgileri paylaştı:

"Hastalığın tedavisi uygun doz ve sürede uygulanacak antibiyotiklerle yapılır. Klimaları yoğun kullandığımız şu günlerde, bahsettiğimiz bulguları basit bir gribal enfeksiyon olarak değerlendirmemeli, bunun klimaya bağlı bir zatürre olabileceğini akılda bulundurup tetkikler için uzman bir doktora başvurmakta fayda vardır. Bu hastalık dışında, özellikle iyi temizlenmeyen klimalarda üreyebilecek küf mantarlarının alerjik rinit ve alerjik astıma sebep olabileceğini de unutulmamalıyız. Araçlardaki klimaların doğru kullanılmaması da sinüzit, kulak iltihapları ve yüz felci gibi sorunlara neden olabilmektedir. Bu yüzden araçlarda klima kullanırken havanın direkt yüze ve göğse değil, ön cama doğru yönlendirilmesi bu sorunların oluşmasını engelleyecektir."

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koma klima sıcak çarpması yaz ayları
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