Milyonlarca insanın hayatını etkiliyor iddiası: Dünya Sağlık Örgütü’nden gıda, tütün ve alkol şirketlerine sert suçlama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün, alkol ve ultra işlenmiş gıda endüstrilerinin hükümetler üzerindeki yoğun baskılarla kanser ve kalp hastalığı gibi ölümcül hastalıklarla mücadeleyi baltaladığını açıkladı. DSÖ’nün raporuna göre, bu sektörlerin ürünleri milyonlarca insanın hayatını tehdit ederken, hükümetlerin sağlık politikaları endüstrilerin lobi faaliyetleriyle engelleniyor. İşte detaylar…

Sedef Karatay

Dünya Sağlık Örgütü, tütün, alkol ve ultra işlenmiş gıda endüstrilerinin hükümetler üzerindeki yoğun lobi faaliyetleriyle, kanser ve kalp hastalığı gibi bulaşıcı olmayan hastalıklarla (NCD) mücadelede hayati önem taşıyan sağlık politikalarını engellediğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) önümüzdeki hafta New York’ta düzenleyeceği yıllık toplantıda, bu hastalıklarla mücadele için özel bir oturum gerçekleştirilecek. DSÖ’nün raporuna göre, hükümetlerin kişi başına sadece 3 dolarlık yatırım yapması durumunda, 2030’a kadar 12 milyondan fazla hayat kurtarılabilir ve 1 trilyon dolarlık ekonomik tasarruf sağlanabilir.

ENDÜSTRİLERİN POLİTİKALARI ZAYIFLATMA ÇABALARI

DSÖ, hükümetlerin sağlık vergileri, çocuklara yönelik pazarlama kısıtlamaları ve diğer koruyucu önlemleri hayata geçirme çabalarının, tütün, alkol ve gıda endüstrilerinin yoğun lobi faaliyetleriyle sekteye uğradığını vurguladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Hükümetler, sağlıksız ürünlerden kar eden endüstrilerin sert muhalefetiyle karşılaşıyor. Bu, halk sağlığını tehdit eden ciddi bir engel” dedi.

DSÖ Sağlık Belirleyicileri, Tanıtım ve Önleme Departmanı Direktörü Dr. Etienne Krug ise, “Ticari çıkarların, artan ölüm ve hastalık oranlarından kar elde etmesi kabul edilemez bir durum” diyerek endüstrilerin tutumunu eleştirdi.

ENDÜSTRİLERDEN SUÇLAMALARA RET

Tütün, alkol ve gıda sektörleri, DSÖ’nün suçlamalarına karşı çıkarak, zarar azaltma tartışmalarına katkı sağlama isteklerini dile getirdi. Dünya Bira İttifakı Başkanı Justin Kissinger, “Alkolün zararlı kullanımını azaltmaya yönelik çözümler sunmaya hazırız” dedi.

Uluslararası Gıda ve İçecek İttifakı Genel Sekreteri Rocco Renaldi, “Gıda endüstrisini tütün ve alkolle eşitlemek yanlış bir yaklaşım. İlerlemeyi engellediğimiz iddialarını reddediyoruz” açıklamasında bulundu.

Philip Morris International sözcüsü ise, “DSÖ, diyalogdan kaçmamalı, memnuniyetle karşılamalı” diyerek örgüte çağrıda bulundu.

DSÖ’DEN ÇAĞRI: “HALK SAĞLIĞI ÖNCELİK OLMALI”

DSÖ, hükümetleri endüstrilerin baskılarına direnmeye ve halk sağlığını koruyan politikaları kararlılıkla uygulamaya çağırdı. Örgüt, özellikle çocuklara yönelik sağlıksız ürün pazarlamasının kısıtlanması ve sağlık vergilerinin artırılması gibi önlemlerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

BM’nin yaklaşan toplantısı, bu tartışmaların küresel ölçekte masaya yatırılacağı önemli bir platform olacak. DSÖ, hükümetlerin ve uluslararası toplumun, halk sağlığını ticari çıkarların önüne koyarak daha etkili adımlar atmasını umuyor.

