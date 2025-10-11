Milyonlarca kişi eleştirmişti! 'Çok sövmüştünüz' diyerek son halini gösterdi

Türkiye'de seminerler veren ve tarım bilgisiyle tanınan Ziraat Yüksek Mühendisi Eren Vural, internette ünlü oldu. Paylaştığı videolarla Youtube ve Instagram'da binlerce takipçiye ulaştı.

BUDAMA VİDEOSU ELEŞTİRİ ALMIŞ!

Severek takip edilen Eren Vural'ı eleştiren bir kesim de var. Budama videoları paylaşan Vural, aylar önce budama şekli yüzünden çok eleştiri aldı.

SON HALİNİ PAYLAŞTI!

Budama hatalarını sıralayıp anlatan Vural, 6 ay sonra budadığı fidanın son halini paylaştı. 210 milyon izlenen ve "O ağacı mahvettiniz' diyenlere sesleniyorum o ağaç elif gibi oldu arkadaşlar" diyerek gösterdi.

Çiftçi Eren Vural'ın budadığı fidanın son halini görenler inanamadı. Videosu sosyal medyada yine gündem oldu.