Milyonlarca kişi eleştirmişti! 'Çok sövmüştünüz' diyerek son halini gösterdi

Cansu Akalp

Youtube kanalında ağaç budama videolar paylaşıp ünlenen çiftçi Eren Vural, aylar önce bir fidanı budadığı anları paylaştı. Bu videodan çok eleştiri alan Vural, budadığı fidanın son halini çektiği videoyu paylaşıp takipçilerine 'Çok sövmüştünüz işte son hali" dedi. Gören herkes şaşkına döndü. İşte fidanın öncesi ve sonrası...

Türkiye'de seminerler veren ve tarım bilgisiyle tanınan Ziraat Yüksek Mühendisi Eren Vural, internette ünlü oldu. Paylaştığı videolarla Youtube ve Instagram'da binlerce takipçiye ulaştı.

BUDAMA VİDEOSU ELEŞTİRİ ALMIŞ!

Severek takip edilen Eren Vural'ı eleştiren bir kesim de var. Budama videoları paylaşan Vural, aylar önce budama şekli yüzünden çok eleştiri aldı.

Milyonlarca kişi eleştirmişti! Çok sövmüştünüz diyerek son halini gösterdi 1

SON HALİNİ PAYLAŞTI!

Budama hatalarını sıralayıp anlatan Vural, 6 ay sonra budadığı fidanın son halini paylaştı. 210 milyon izlenen ve "O ağacı mahvettiniz' diyenlere sesleniyorum o ağaç elif gibi oldu arkadaşlar" diyerek gösterdi.

Milyonlarca kişi eleştirmişti! Çok sövmüştünüz diyerek son halini gösterdi 2

Çiftçi Eren Vural'ın budadığı fidanın son halini görenler inanamadı. Videosu sosyal medyada yine gündem oldu.

