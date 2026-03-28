Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Göktaş duyurdu: Doğum izninde yeni dönem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izinlerini 16 haftadan 24 haftaya çıkaracak torba yasanın gelecek hafta Meclis’te görüşüleceğini açıkladı. Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemeleri ve gençlere yönelik destek paketleri hakkında da önemli bilgiler verdi.

Sedef Karatay Bingül

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izinlerinin 24 haftaya çıkarılmasını ve 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesini içeren torba yasanın gelecek hafta Meclis’te görüşüleceğini açıkladı.

Bakan, CNN Türk'te yaptığı açıklamada hem sosyal politikalar hem de nüfus konusundaki önlemleri duyurdu.

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ YOLDA

Bakan Göktaş, çocukların sosyal medyada yoğun şekilde vakit geçirdiğine dikkat çekerek, Türkiye’ye özgü bir model hazırladıklarını söyledi.

Açıklamalara göre:
Çocukların %63’ü sosyal medyada yoğun vakit geçiriyor.

1,5 yıldır hazırlanan düzenleme, Avustralya’daki 16 yaş sınırı ve Fransa örneklerinden esinlendi.

Amaç yasak koymak değil, muhatap bulmak ve zararlı içeriklere 48 saat içinde müdahale sağlamak.

Duruş bozukluğu, obezite ve akran zorbalığı gibi sorunlara karşı önlemler alınacak.

'Çocuklar Güvende' uygulaması ve Alo 183 üzerinden şikayetler iletilip takip edilebilecek.

DOĞUM VE BABALIK İZİNLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Torba yasa ile birlikte doğum izinlerinde önemli düzenlemeler yapılacak:

Mevcut 16 haftalık doğum izni tüm çalışanlar için 24 haftaya çıkarılacak.

Babalık izni 5 günden 10 güne yükseltilecek.

Koruyucu aileler için de 0-3 yaş aralığında doğum izni sağlanacak.

24 haftayı tamamlamış olanlar da bu haktan yararlanabilecek.

NÜFUS VE GENÇ AİLELERE DESTEK

Bakan Göktaş, nüfus düşüşüne dikkat çekti:

Hane ortalaması 3,17’ye düştü, hanelerin %57’sinde çocuk yok.

Türkiye 27 yılda, önceki 90 yılda yaşanan düşüşü yaşamış oldu.

Avrupa ortalamasının üzerinde genç nüfus avantajını korumak için destekler devam ediyor.

Genç çiftler için Aile ve Gençlik Fonu üzerinden verilen destekler şöyle:
18-25 yaş arası: 250 bin TL, 26-29 yaş arası: 200 bin TL.

Destek iki yıl geri ödemesiz, çocuk sahibi olunursa 1 yıl ek borç erteleme sağlanıyor.

TORBA YASANIN ÖNE ÇIKAN MADDELERİ

Doğum izni: 16 - 24 hafta (tüm çalışanlar)
Babalık izni: 5 - 10 gün

Koruyucu ailelere doğum izni (0-3 yaş)

15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi

Zararlı içeriklere 48 saat müdahale zorunluluğu

Bakan Göktaş, torba yasanın önümüzdeki hafta Meclis komisyonuna gelmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

