Milyonluk villalar, araçlar küle döndü! Çanakkale'deki acı tablo ortaya çıktı

Çanakkale'deki orman yangını kabusu yaşattı. Yanan ormanların yanında milyonluk evler, villalar ve araçlar da alevlerin arasında kaldı. Yangında büyük zarar gören Güzelyalı bölgesindeki villalardaki zarar sabah saatlerinde dron ile görüntülendi.

Çanakkale'deki yangın, dün saat 13.30 sıralarında Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Ekipler yangına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahaleye ediyor.

GÜZELYALI BÖLGESİNDEKİ VİLLALAR KÜL OLDU

Sabahın erken saatlerinde havanın aydınlanmasıyla yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor.

Güzelyalı bölgesindeki villalarda yaşanan hasar ise sabahın erken saatlerinde dron ile görüntülendi. Yangının acı bilançosu dron görüntülerine yansıdı.

ÇANAKKALE VALİSİ: YERLEŞİM YERLERİ İÇİN YAKIN BİR TEHLİKE YOK"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yaptığı açıklamada; "Çanakkale merkez Çınarlı yangınına karadan müdahale kesintisiz bir şekilde gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanması ile beraber 7 uçak, 6 helikopter ile havadan da etkili müdahaleye başlandı. Şu an itibariyle yerleşim yerleri için yakın bir tehlike bulunmamaktadır. Yangını kontrol altına almak için bütün ekipler sahada çalışıyor." ifadelerini kullandı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınlarında mahsur kalan 348 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.

MÜDAHALE GECE DE SÜRDÜ

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına karadan yoğun müdahale gece boyunca devam etti.

3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Güzelyalı, Halileli ve Erenköy köyleri tahliye edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangına 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, karadan ise 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile müdahale edildiğini belirtti.

77 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 vatandaş tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edilirken, dumandan etkilenen 77 vatandaşın ise sağlık kuruluşlarında tedavileri devam ediyor.

SAHİLİ DUMANLAR KAPLADI

Çanakkale'de çıkan orman yangınının ardından sahilde kaydedilen görüntüler de gündem oldu.

EV VE ARAÇLAR ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Çanakkale Boğazı ve havalimanı bir süre trafiğe kapatılırken, çok sayıda ev ve araba ise alevlerin ortasında kaldı.

İşte sabah saatlerinde ortaya çıkan acı tablonun görüntüsü;

(İHA-DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Çanakkale orman yangını
