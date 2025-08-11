HABER

SON DAKİKA | Çanakkale'de yine orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı, alevler her yerden görünüyor

Devrim Karadağ

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde orman yangınlarıyla mücadele eden Çanakkale'den yine kötü haber geldi. Dardanos'ta başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Dumanlar gökyüzünü kapladı, alevler her yerden görünüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bölgedeki vatandaşların tahliye edilmesine başlandığını söyledi. İşte ilk görüntüler...

Son dakika: Çanakkale'den yine orman yangını haberi geldi. Tarım arazinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

TAHLİYELER BAŞLADI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bölgedeki vatandaşların tahliye edilmesine başlandığını söyledi.

Vali Toraman'dan açıklama:

"Çanakkale Merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tedbiren Güzel yalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır.

Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmaları önem arz etmektedir."

Ayrıntılar geliyor...

