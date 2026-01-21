Galaxy S26 Ultra'nın renk seçenekleri sızdı: iPhone 17 Pro gibi turuncu rengi olacak mı?

Samsung, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarını önümüzdeki ay piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy S26 lansman etkinliğine yaklaştıkça, seriye dair daha fazla detay gün yüzüne çıkmaya başladı. Yeni bir sızıntı ise Galaxy S26 Ultra'nın altı farklı renkte satışa sunulacağını iddia ediyor.

SIZINTIYA GÖRE GALAXY S26 ULTRA ALTI RENKTE PİYASAYA SÜRÜLECEK

Sızıntı kaynağı Evan Blass (@evleaks), Galaxy S26 Ultra'nın aşağıda listelenen altı renkte mevcut olacağını paylaştı:

Siyah (Black)

Kobalt Menekşe (Cobalt Violet)

Pembe Altın (Pink Gold)

Gümüş Gölge (Silver Shadow)

Gök Mavisi (Sky Blue)

Beyaz (White)

Siyah, Gümüş Gölge ve Gök Mavisi, Samsung için tanıdık seçenekler olsa da Kobalt Menekşe bu noktada göze çarpıyor. SamMobile'da yer alan habere göre, bu rengin Galaxy S26 Ultra'nın "lansman rengi" olabileceği iddia ediliyor. Benzer bir renk (Titanyum Menekşe) Galaxy S24 Ultra modelinde de mevcuttu.

TURUNCU YOK!

Bu sızıntıya göre, varlığını öne süren birkaç söylentiye rağmen, Galaxy S26 Ultra'nın turuncu bir versiyonu yok. Bu renk, iPhone 17 Pro'nun lansman rengiydi.

GALAXY S26 NE ZAMAN PİYASAYA SÜRÜLECEK?

İddiaya göre, Samsung, Galaxy S26 serisini 2026 Şubat ayının son haftasında duyurabilir. Ön siparişlerin seçili pazarlarda aynı gün açılabileceği bekleniyor. Cihazların genel satışa sunulması ise Mart ayının ikinci haftasından itibaren başlayabileceği öne sürülüyor.

Samsung, bellek çipi fiyatlarındaki keskin artışın neden olduğu üretim maliyetlerindeki önemli yükselişi telafi etmek için Galaxy S26 Ultra'nın fiyatını biraz artırabileceği veya ön sipariş avantajlarını kısıtlayabileceği iddia ediliyor.

SIZDIRILAN GALAXY S26 ÖZELLİKLERİ

Her üç Galaxy S26 serisi telefonun da daha yeni OLED panellere sahip olması bekleniyor, ancak parlaklıklarının önceki seride olduğu gibi 2.600 nit olabileceği belirtiliyor. Galaxy S26 Ultra, yan açılardan görünürlüğü sınırlayan Privacy Display (Gizlilik Ekranı) adlı yeni bir özelliğe sahip olabilir. Her üç modelin de ön ve arka tarafta cam koruması ve Armor Aluminum çerçeve kullanması muhtemel.

Cihazlar muhtemelen toza ve suya dayanıklılık için IP68 derecesine, ekran içi ultrasonik parmak izi okuyucuya ve stereo hoparlörlere sahip olacak.

Galaxy S26 ve Galaxy S26+'ın çoğu küresel pazarda Exynos 2600 işlemcisini kullanması bekleniyor. Galaxy S26 Ultra'nın ise dünya çapında Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy çipini kullanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Galaxy S26 Ultra ayrıca, daha geniş diyafram açıklıklarına sahip kamera donanımı yükseltmeleri alabilir. Bu arada, Galaxy S26 ve Galaxy S26+'ın seleflerindeki 50MP + 12MP + 10MP üçlü kamera kurulumunu koruması bekleniyor. İddiaya göre, her üç model de 12MP otomatik odaklamalı ön kamera kullanacak.