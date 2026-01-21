HABER

Sultanbeyli’de 5 katlı binada yangın: 12 kişi kurtarıldı

Sultanbeyli’de 5 katlı bir binanın 3’üncü katında çıkan yangında binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ise hastaneye kaldırıldı.

Sultanbeyli’de 5 katlı binada yangın: 12 kişi kurtarıldı

Olay, Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi İlker Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan 12 vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılırken, bazı vatandaşlar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Sultanbeyli’de 5 katlı binada yangın: 12 kişi kurtarıldı 1Kaynak: İHA

