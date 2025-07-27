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Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü mahallede tahrip edilen heykeli onarıldı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilen Mimar Sinan'ın taştan heykeli onarıldı.

Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü mahallede tahrip edilen heykeli onarıldı

İlçede bir süre önce kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Sinan'ın heykelinin parmakları boyandı, burnu kırıldı, farklı yerleri tahrip edildi. Heykelde ilçede yaşayan bir taş ustası tarafından onarım yapıldı.

Mahalle Muhtarı Cem Güven, Mimar Sinan'ın Ağırnas Mahallesi'nde doğup büyüdüğünü ve onun hatıralarının yaşatılması için yapılan heykelin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildiğini söyledi.

Mimar Sinan'ın kendileri için gurur vesilesi olduğunu dile getiren Güven, "Sinan'ın ellerini çocuklar boya yapmışlar. Bu çocuk işi. Yani bunda art niyet yok. Sağ olsun, buradan hemşehrimiz bir taş ustası geldi, oraları, parmaklarının uçlarını zımparayla güzelce temizledi. Heykelin burnundaki kırık önceden vardı." ifadesini kullandı.

Mimar Sinan'ın evine giden bir sokakta yer alan heykelin görünür bir yere alınması taleplerinin olduğunu belirten Güven, tüm dünyanın tanıdığı Mimar Sinan'ı korumanın önemli olduğunu ifade etti.

Güven, jandarmanın olayla ilgili işlem başlattığını belirtti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Heykel Kayseri Mimar Sinan
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