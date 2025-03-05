Minibüs, kırmızı ışıkta tıra çarptı! Sıkışan sürücü kurtarıldı

Kaza, saat 06.30 sıralarında D-100 kara yolu Hal kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Tunahan Kılıç yönetimindeki yolcu minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Hikmet Bekar yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Tunahan Kılıç yaralandı. Kılıç, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılıp, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
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