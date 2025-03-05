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  4. Minibüs, kırmızı ışıkta tıra çarptı! Sıkışan sürücü kurtarıldı

Minibüs, kırmızı ışıkta tıra çarptı! Sıkışan sürücü kurtarıldı

05.03.2025 09:24
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Düzce’de kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a arkadan çarpan minibüste sıkışıp yaralanan sürücü Tunahan Kılıç, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Minibüs, kırmızı ışıkta tıra çarptı! Sıkışan sürücü kurtarıldı

Kaza, saat 06.30 sıralarında D-100 kara yolu Hal kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Tunahan Kılıç yönetimindeki yolcu minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Hikmet Bekar yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Tunahan Kılıç yaralandı. Kılıç, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılıp, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Tır
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