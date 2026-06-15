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Minibüs şoförü güzergâhı bırakıp fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde ARN9 minibüs hattında seyahat eden yaşlı yolcu fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Minibüs şoförü güzergâhı bırakıp fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde ARN9 minibüs hattında seyahat eden yaşlı yolcu fenalaşarak baygınlık geçirdi. Yolcuların panik içerisinde durumu bildirmesi üzerine 25 yıllık minibüs şoförü, güzergâhı terk ederek yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Minibüs içerisinde yaşanan panik dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy ilçesinde hizmet veren ARN9 minibüs hattında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taşoluk Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan minibüste bulunan yaşlı bir yolcu, birkaç durak ilerledikten sonra aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Durumu fark eden yolcular büyük panik yaşarken, yaşlı adamın rahatsızlandığını minibüs şoförüne bildirdi.

İstanbul’un birçok ilçesinde uzun yıllardır minibüs şoförlüğü yapan 25 yıllık şoför Mustafa Hasançebi, yaşlı yolcunun durumunun ciddi olduğunu fark edince saniyeler içinde karar verdi. Minibüsün normal güzergâhını terk eden Hasançebi, çevre yoluna bağlanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne doğru hareket etti.

ARN9 hattının Arnavutköy’ün yoğun kullanılan toplu ulaşım hatlarından biri olduğu, Sefa Camii, Taşoluk ve Arnavutköy güzergahında hizmet verdiği ve gün içerisinde çok sayıda yolcu taşıdığı öğrenildi.

Yaşananları anlatan minibüs şoförü Mustafa Hasançebi, "İstanbul’un birçok ilçesinde, Arnavutköy, Beşyüzevler, Topkapı Otogar olmak üzere birçok noktada 25 yıldır bu işi yapıyorum. Güzergahımda seyir halindeyken yaşlı bir amcayı aldım. Birkaç durak geçtikten sonra diğer yolcular bana birinin fenalaştığını ve bayıldığını söylediler. Ben de aracımızda bulunan imdat butonunu çekerek kabinden ayrıldım ve amcanın yanına gittim" dedi.

Yaşlı adamın durumunun iyi olmadığını fark ettiklerini belirten Hasançebi, "Diğer yolcularla birlikte ambulansı mı arasak, hızlıca hastaneye mi gitsek diye değerlendirme yaptık. Ancak ambulans çağırmanın bize 5-6 dakika kaybettireceğini düşündük. Bunun üzerine güzergâh dışına çıktım, hızla çevre yoluna bağlanarak amcayı hastaneye götürdüm" diye konuştu.

Meslek hayatı boyunca benzer olaylarla karşılaştığını ifade eden Hasançebi, "Zaman zaman araçlarımızda bu tarz olaylar ve farklı durumlar yaşanıyor. Ancak ben amcanın o kötü halini görünce hızlı şekilde hastaneye gitmeyi tercih ettim ve onu yetiştirdim. Öğrendiğim kadarıyla sağlık durumu da iyiye gidiyormuş" ifadelerini kullandı.

Öte yandan minibüs içerisinde yaşanan panik, yolcuların yaşlı adama müdahale etmeye çalıştığı anlar ve şoförün güzergâhı terk ederek hastaneye doğru ilerlediği dakikalar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Minibüs şoförü güzergâhı bırakıp fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi 1

Minibüs şoförü güzergâhı bırakıp fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi 2

Minibüs şoförü güzergâhı bırakıp fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi 3

Minibüs şoförü güzergâhı bırakıp fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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