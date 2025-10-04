HABER

Minibüs sürücüsü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

KARABÜK Belediyesi'ne ait yolcu minibüsünde çalışan Uğur Dereli, rahatsızlanan kişiyi güzergah değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, perşembe günü saat 15.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlebeli-Şirinevler Mahallesi güzargahında çalışan minibüs sürücüsü Uğur Dereli'nin kullandığı minibüste bir yolcu fenalaştı. Yolcular, durumu fark ederek Uğur Dereli'ye bilgi verdi. Dereli, güzergah değiştirerek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hareket etti. O anlar, aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Rahatsızlanan kişi, yolcuların ve sağlık görevlilerinin yardımıyla hastaneye taşındı. Yolcunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

