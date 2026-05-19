Minibüs trafik polisine çarptı! Yola savrulan kadının durumu ağır; kaza kamerada

İstanbul Dolmabahçe’de yolda kadın polis memuru Ş.A.’ya, M.K. idaresindeki kapalı kasa minibüs çarptı. Kafatasında kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen polis memuru hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken Ş.A.'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

YOLA SAVRULDU

Kaza, 15 Mayıs Cuma günü saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki kapalı kasa minibüs, trafik akışını yönlendiren kadın polis memuru Ş.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memuru ağır yaralandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, bilinci kapalı olduğu öğrenilen Ş.A., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadın polis memurunun kafatasında kırıklar oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi edinildi.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerin ardından rapor tutarken, olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Minibüs sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.K. adliyeye sevk edildi. Sürücü M.K. işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün trafik akışını yönlendiren kadın polis memuruna çarptığı anlar görülüyor.