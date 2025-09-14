HABER

Minibüsle çarpışan bisikletli hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde minibüsle çarpışan 18 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Minibüsle çarpışan bisikletli hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Gümüldür Atatürk Mahallesi Meryem Ana Caddesi'nde meydana gelen kazada, Mehmetcan Yıldırım'ın (18) kullandığı bisiklet R.K. (55) idaresindeki minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yıldırım yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenliği sağlarken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldırım’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gencin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili minibüs sürücüsü R.K. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

