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Minik kahramanlar, Ağrı'da yavru kediyi ölümden kurtardı

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Sedef Karatay

Ağrı'nın Patnos ilçesinde oyun oynayan bir grup çocuk, kullanılmayan bir foseptik çukurunda mahsur kalan yavru kedinin yardımına koştu. Küçük kahramanlar, kendi imkanlarıyla kediyi kurtararak örnek bir davranış sergiledi.

Ağrı'nın Patnos ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Öğle saatlerinde sokakta oyun oynayan bir grup çocuk, etraftan gelen zayıf bir kedi miyavlaması duydu.

Minik kahramanlar, Ağrı da yavru kediyi ölümden kurtardı 1

FOSEPTİK ÇUKURUNDA MAHSUR KALAN KEDİ

Sesin kaynağını bulmak için dikkatlice çevreyi dinleyen çocuklar, sesin üzeri taşlarla kapatılmış, kullanılmayan eski bir foseptik çukurundan geldiğini fark etti. Çukurun içine baktıklarında minik bir yavru kedinin çaresizce mahsur kaldığını gördüler.

Minik kahramanlar, Ağrı da yavru kediyi ölümden kurtardı 2

ÇOCUKLAR KURTARDI

Durumu hemen ailelerine veya yetkililere bildirmek yerine, çocuklar anında harekete geçme kararı aldı. İçlerinden en küçüğü, diğer arkadaşlarının yardımıyla dikkatlice çukurun içine indirildi.

Küçük kahraman, kediyi nazikçe kucağına alarak yukarıya arkadaşlarının yardımıyla çıktı. Kurtarılan yavru kedi, mahalle sakinleri tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı.

Minik kahramanlar, Ağrı da yavru kediyi ölümden kurtardı 3

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Susamış ve bitkin düşmüş olan kediye hemen su ve yiyecek verildi. Çocukların bu duyarlı davranışı, mahallede büyük takdir topladı. Olay anını cep telefonlarıyla kaydeden mahalle sakinleri, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak bu anlamlı anı ölümsüzleştirdi.

Görüntüler kısa sürede yayılarak binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı kedi Çukur
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