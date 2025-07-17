Minik kahramanlar, Ağrı'da yavru kediyi ölümden kurtardı

Ağrı'nın Patnos ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Öğle saatlerinde sokakta oyun oynayan bir grup çocuk, etraftan gelen zayıf bir kedi miyavlaması duydu.

FOSEPTİK ÇUKURUNDA MAHSUR KALAN KEDİ

Sesin kaynağını bulmak için dikkatlice çevreyi dinleyen çocuklar, sesin üzeri taşlarla kapatılmış, kullanılmayan eski bir foseptik çukurundan geldiğini fark etti. Çukurun içine baktıklarında minik bir yavru kedinin çaresizce mahsur kaldığını gördüler.

ÇOCUKLAR KURTARDI

Durumu hemen ailelerine veya yetkililere bildirmek yerine, çocuklar anında harekete geçme kararı aldı. İçlerinden en küçüğü, diğer arkadaşlarının yardımıyla dikkatlice çukurun içine indirildi.

Küçük kahraman, kediyi nazikçe kucağına alarak yukarıya arkadaşlarının yardımıyla çıktı. Kurtarılan yavru kedi, mahalle sakinleri tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Susamış ve bitkin düşmüş olan kediye hemen su ve yiyecek verildi. Çocukların bu duyarlı davranışı, mahallede büyük takdir topladı. Olay anını cep telefonlarıyla kaydeden mahalle sakinleri, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak bu anlamlı anı ölümsüzleştirdi.

Görüntüler kısa sürede yayılarak binlerce beğeni ve yorum aldı.