Minik öğrenciler böceklerin dünyasını keşfetti! Yaşamları, faydaları, zararları ve doğadaki rolleri tek tek anlatıldı

Beyköy İhsan Gösterişli Anaokulu öğrencileri, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde bulunan Böcek Müzesi ve Teşhis Odasını ziyaret etti.

Anaokulu Müdürü Ayşegül Aksoy, iki öğretmen ve 24 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen gezi, minik misafirlere doğayı tanıma ve böceklerin dünyasını keşfetme fırsatı sundu.

"NE KADAR İYİ TANIRSAK, ONLARDAN O KADAR FAYDALANABİLİRİZ"

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Demir Özden, öğrencilere, böceklerin yaşamları, faydaları, zararları ve doğadaki rolleri hakkında eğlenceli ve bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdiği ziyarette, "Dünyamızda bizimle birlikte yaşayan pek çok canlı bulunuyor, böcekler de bunlardan biri. Böcekleri ne kadar iyi tanırsak, onlardan o kadar faydalanabilir ve gerektiğinde korunabiliriz. Müzemiz henüz kurulum aşamasında olsa da, burada birçok böcek türü hakkında bilgi edinebiliyoruz. Arılar ve ipekböcekleri gibi bazı türler insanlığa doğrudan fayda sağlarken, bazıları ise doğadaki dengeyi sağlamak gibi görünmeyen ama önemli görevler üstleniyor" şeklinde konuştu.

Ziraat Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanlarının eşlik ettiği, doğayla iç içe öğrenmeyi eğlenceyle birleştiren ziyaret kapsamında minik öğrenciler hem keyifli vakit geçirdi hem de bilimle tanıştı.

(İHA)