HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Minik öğrencilere polis mesleği tanıtıldı

Adıyaman’da minik öğrenciler polis mesleği hakkında bilgilendirildi.

Minik öğrencilere polis mesleği tanıtıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde trafik denetleme şube müdürlüğü, özel harekat şube müdürlüğü, çevik kuvvet şube müdürlüğünü ziyaret eden özel eğitim anaokulu öğrencilerine polis mesleği tanıtıldı. Öğretmen ve velileriyle birlikte gelen öğrencilerin meslek hakkında merak ettikleri konular hakkında bilgi verildi. Polis araç ve ekipmanları ile ilgili tanıtımları yakından da takip eden öğrenciler "Kanka polis" karakteri ile birlikte oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkunç olay! Çayda erkek cesedi bulunduKorkunç olay! Çayda erkek cesedi bulundu
İmamoğlu'nun tutukluğuna devam!İmamoğlu'nun tutukluğuna devam!

Anahtar Kelimeler:
polis Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyanet'in cuma hutbesi sonrası akılara ROK geldi

Diyanet'in cuma hutbesi sonrası akılara ROK geldi

Tahliye edildi! İmamoğlu'yla aynı soruşturmada tutuklanmıştı

Tahliye edildi! İmamoğlu'yla aynı soruşturmada tutuklanmıştı

Kritik ziyaretlerin sebebi belli oldu! Masada iki konu varmış

Kritik ziyaretlerin sebebi belli oldu! Masada iki konu varmış

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum değiştirildi!

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum değiştirildi!

Buyursun gelsin, ön kapıdan da yan kapıdan da görüşürüz

Buyursun gelsin, ön kapıdan da yan kapıdan da görüşürüz

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.