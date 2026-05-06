Minik trafikçilerden sürücülere kemer teşekkürü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde trafik polisi olan minik öğrenciler uygulama yaptıkları caddede emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür etti.Nazilli Fatih İlkokulu öğrencileri, Trafik Haftası kapsamında trafik polisi yeleği giyerek uygulamaya katıldı, sürücülere emniyet kemeri ve trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Nazilli Fatih İlkokulu öğrencileri, Trafik Haftası kapsamında trafik polisi yeleği giyerek uygulamaya katıldı, sürücülere emniyet kemeri ve trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Nazilli Fatih İlkokulu öğrencileri, 2-10 Mayıs Trafik Haftası kapsamında dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Bir günlüğüne trafik polisi olan minikler, sahaya inerek hem öğrendi hem de sürücülere önemli mesajlar verdi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerinin koordinasyonunda ve öğretmenlerinin gözetiminde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, trafik polisi yeleklerini giyerek caddede görev aldı. İlçenin yoğun noktalarından Ordu Caddesi’nde kurulan uygulama alanında önce polis ablaları ve ağabeylerinin verdiği dersi dinleyen öğrenciler daha sonra öğrendiklerini uyguladı. Sürücüleri durduran çocuklar, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunarak bilgilendirme broşürü verdi.

Nazik uyarılarıyla dikkat çeken çocuklar, etkinlik boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Sürücüler ise minik trafik polislerinin duyarlılığından memnun kaldıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

