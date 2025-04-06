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Miras davası açan İbrahim Akın'ı şoke eden iddia! Bakıcıdan dünyaya gelmiş... "Herhalde tüm transfer paralarını bitirdi"

Eski milli futbolcu İbrahim Akın, ilginç bir haberle gündeme geldi! Akın, babasının mirasından pay isteyerek yarım daire için dava açtı. Davada ise İbrahim Akın'ı şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Akın'ın bakıcıdan dünyaya geldiği aktarıldı. Öte yandan Akın'ın kardeşi Nilgün Akın, "Herhalde tüm transfer paralarını bitirdi. Parasız kaldığı için gözünü bu mirasa dikti ama yanlış yerde çırpınıyor" dedi.

Miras davası açan İbrahim Akın'ı şoke eden iddia! Bakıcıdan dünyaya gelmiş... "Herhalde tüm transfer paralarını bitirdi"
Melih Kadir Yılmaz

Altay, Beşiktaş, Başakşehir, Gaziantep ve Sivasspor formalarını giyen eski milli futbolcu İbrahim Akın, babasının mirasından pay isteyerek yarım daire için dava açtı. Dava sırasında ilginç iddialar gündem geldi.

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Yeni Asır gazetesinin haberine göre, Akın, babasının ölümünün üstünden beş yıldan fazla süre geçtikten sonra Konak Güzelyalı'daki bir apartman dairesi için "yarısı benim" diyerek dava açıp babasının mirasından pay istedi.

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SIRLAR ORTAYA DÖKÜLDÜ

Dava öncesinde de yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eski futbolcu Erdoğan Akın'ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle bir kız çocuğu evlat edindikleri ve İbrahim Akın'ın bu kız çocuğunu bakmak için tuttukları bakıcıdan dünyaya geldiği öğrenildi. Akın, 18 yaşından sonra babasının soyadını alıp kullanmaya başladı.

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İbrahim Akın - Nilgün Akın

"HERHALDE TÜM TRANSFER PARALARINI BİTİRDİ"

Evlatlık alınan Nilgün Akın, İbrahim Akın'a tepki göstererek "Ne ölüsüne ne dirisine" diyerek babasının dairesine göz dikildiğini sözlerine ekledi. Akın'ın açtığı davaya annesi Semahat Akın ile birlikte itiraz ederek karşı dava açan Nilgün Akın ise "Babamın ölümünün üzerinden 5 yıl geçti. Bu zamana kadar neredeydi zaman aşımı oldu. Ayrıca zaman aşımı olmasa bile herhangi bir hakkı hukuku olmayan bir kişi nasıl bir dava açar bilemiyorum. Herhalde tüm transfer paralarını bitirdi. Parasız kaldığı için gözünü bu mirasa dikti ama yanlış yerde çırpınıyor." dedi.

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Futbolcu İzmir dava miras
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