Miras intikali nedir, nasıl gerçekleşir?

Kişilerin ölmesinin ardından ondan geriye kalan tüm mal varlıkları, nakit para, taşınır ya da taşınmaz mülklerin yakınları tarafından paylaştırılması kısaca miras olarak adlandırılmaktadır. Ölen kişiden geriye kalan tüm mal varlıklarının geride kalanlara paylaştırılması kanunlara göre miras hukukuna göre ve kişinin ölmeden önce yazdığı avukat eşliğinde açılan vasiyetnamesine göre yapılmaktadır.

Miras intikali nedir?

Ölen bir kişinin mal varlığının yasal olarak kabul edilen mirasçılarına devredilmesi süreci miras intikali olarak isimlendirilmiştir. Hukuki bir süreç olan bu süreç mirasçılık belgesinin alınmasının ardından başlatılır ve taşınmaz mülklerin tapuya tescil edilmesi, banka hesaplarının devredilmesi gibi işlemlerin yapılması şeklinde devam eder.

Miras devri için öncelikle bazı resmi belgelerin hazırlanması ve ilgili makamlara teslim edilmesi gerekebilir. Daha sonraki süreçte ise mirasçılığı resmi olarak kabul gören kişiler taşınma mülkler için tapu müdürlüklerine bankada yer alan hesaplar için ise ilgili bankaya başvuru yapmalıdır. Motorlu taşıtlar için ise notere ve trafik tescil şubelerine gidilmesi gerekmektedir.

Miras intikali kişilerin ölümlerinden sonra o kişiden kalan tüm nakit para ya da mülklerin, araçların ya da evlerin yasal mirasçılara devredilmelerini sağlayan bir süreçtir. Türk Medeni Kanunu ile düzenlenen bu süreçte çeşitli adımlar takip edilmelidir.

Miras intikali nasıl gerçekleşir?

Veraset intikali süreci birkaç adımdan oluşan bir süreçtir. Türkiye hukuk sistemine göre miras intikali sürecinin gerçekleştirildiği adımlar ve açıklamaları şu şekildedir:

Ölümün tespit edilmesi: Miras intikal işleminin başlaması için mirasının paylaşılacağı kişinin resmi olarak öldüğünün tespit ve ispat edilmesi gerekmektedir. Bu adımın ardından miras intikali sürecine girilir.

Mirasçılık belgesinin alınması: Mirasçılığı resmi olarak kesinleştirilmesi gereken kişiler noterden ya da sulh hukuk mahkemelerinden mirasçılık belgesi almalıdır.

Mirasın paylaştırılması: Mirasçı olan kişiler yasal olarak resmi mirasçı olduklarını ispatladıktan sonra varsa ölen kişinin ölmeden önce yaptığı vasiyetine göre yoksa yasal paylaşma kurallarına ve yasalarına göre paylaşılan mirastan haklarını alırlar.

Vergi yükümlülükleri: Mirasın devir edilmesi sırasında yasal mirasçı olan kişiler vergi ödemekle yükümlü tutulur. Miras vergisi mirasın değerine göre belirlenmektedir.

Miras intikali, yasal olarak varlığı kabul edilen mirasçıların arasında paylaştırma yapılırken ölmüş olan kişinin borçlarının ödenmesini de kapsamaktadır. Sadece taşınır taşınmaz mallar ya da nakit para araç gibi mal varlıkları değil ölen kişinin borçları da yasal mirasçılar arasında paylaşılır. Mirasçılık işlemleri için gerekli belgeler ise şunlardır: