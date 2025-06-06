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Miras paylaşımı husumeti! Dayısını bıçakla yaraladı

Adana'da Yılmaz K. (24), miras paylaşımı yüzünden husumetli oldukları dayısı Yılmaz D.’yi (44) bıçakla elinden yaraladı. Yılmaz K.’nin kuzeni A.Ç. (16) ise Yılmaz D.’nin otomobiline plastik sandalyeyle saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Miras paylaşımı husumeti! Dayısını bıçakla yaraladı
Hazar Gönüllü

Olay, 4 Haziran’da saat 14.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobille gezintiye çıkan Yılmaz D., miras paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi Cumali K.’nin (48) iş yerinin önünden geçerken taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmayı öğrenip olay yerine gelen Cumali K.’nin oğlu Yılmaz K. de tartışmaya dahil oldu, kavga çıktı. Yılmaz K., dayısı Yılmaz D.’yi darbedip, bıçakla saldırdı. Elinden yaralanan Yılmaz D., otomobiliyle olay yerinden ayrılmak istedi. Bu kez de Yılmaz K.’nin kuzeni A.Ç. isimli genç kız, kaldırımdan aldığı plastik sandalyeyle otomobile saldırdı. Yılmaz D., otomobille kaçarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

ŞÜPHELİLER ADRESLERİNDE YAKALANDI

Hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giden Yılmaz D.’nin şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüpheliler Yılmaz K., babası Cumali K. ve kuzeni A.Ç.’yi, adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Cumali K., sorgusunda, “Dükkanda otururken kayınbiraderimle karşılaştım. Otomobilinin içinden bana küfredip, ‘Evinden çıkarsan, seni vururum’ diyerek tehditte bulundu. O sırada telefonda konuştuğum oğlum, yaşananları duyup, olay yerine geldi. Biz, kendimizi korumak istedik” dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, babası Cumali K. adli kontrol şartı, kuzeni A.Ç. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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miras
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