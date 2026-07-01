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Misafirliğe gittiği evde başından vurulmuştu, 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'de misafir olarak gittiği evde başından vurularak hayatını kaybeden genç kızın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Misafirliğe gittiği evde başından vurulmuştu, 3 kişi tutuklandı

Olay, 29 Haziran tarihinde Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 2 genç kız, ziyaret amacıyla Sırasöğütler Mahallesi'ndeki eve geldi.

Misafirliğe gittiği evde başından vurulmuştu, 3 kişi tutuklandı 1

MİSAFİRLİK İÇİN GİTTİĞİ EVDE CANINDAN OLMUŞTU

Bir süre sonra misafir kadınlardan Ece Naz Macit (18) silahla başından vuruldu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giden ekipler, kanlar içinde olan Macit'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Misafirliğe gittiği evde başından vurulmuştu, 3 kişi tutuklandı 2

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaparken, olay sırasında evde bulunan 2'si erkek 3 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan S.C.G., Y.O. ve A.A. isimli 3 şüpheli, bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, "kasten öldürme" ve "6136 SKM" suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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