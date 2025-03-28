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Misafirliğe gittiği evde çıkan yangın sırasında kalp krizinden öldü! Alevleri söndürmeye gelen iki kişi de yaralandı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.03.2025 13:56
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde misafir olarak gittiği evde çıkan yangından kurtulan Serdar Ç., kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Alevleri söndürmeye çalışan 2 kişi ise yaralandı.

Misafirliğe gittiği evde çıkan yangın sırasında kalp krizinden öldü! Alevleri söndürmeye gelen iki kişi de yaralandı...

Çay'a bağlı Koçbeyli köyündeki tek katlı ahşap evde saat 04.00 sıralarında sobayı alevlendirmek için dökülen yanıcı maddenin parlaması sonucu yangın çıktı. Alevlere müdahale eden, ancak söndüremeyen evdekiler dışarı çıktı. Bu sırada Serdar Ç. aniden fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

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YANGINI SÖNDÜRMEYE GELEN 2 KİŞİ DE YARALANDI

Eve misafirliğe geldiği öğrenilen Serdar Ç.'nin yangın sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yangını söndürmek isterken yaralanan 2 kişi ise Çay Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Afyonkarahisar
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