HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mısır Çarşısında 20 bin kişiye aşure ikram edildi

Muharrem ayı dolayısıyla İstanbul’un kalbi Eminönü’nde yer alan Tarihi Mısır Çarşısı’nda 29’uncu Geleneksel Aşure Festivali düzenlendi. Fatih Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleşen etkinlikte, dev kazanlarda pişirilen aşureler yaklaşık 20 bin kişiye ikram edildi. İstanbul Valisi Davut Gül başta olmak üzere birçok protokol üyesinin katıldığı programda, hem gelenekler yaşatıldı hem de paylaşmanın önemi vurgulandı.

Mısır Çarşısında 20 bin kişiye aşure ikram edildi

İstanbul’da tarihi Mısır Çarşısı’nda muharrem ayı dolayısıyla dev kazanda pişirilen aşureler, yaklaşık 20 bin kişiye ikram edildi.

Tarihi Mısır Çarşısı girişinde düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu ve vatandaşlar katıldı. Programda, protokol üyeleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Mısır Çarşısında 20 bin kişiye aşure ikram edildi 1

"ALLAH MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİ, BERABERLİĞİNİ DAİM EYLESİN"

Vakıflar Genel Müdürlüğü organizasyonunda Fatih Belediyesi ve Mısır Çarşısı esnaflarıyla birlikte aşure dağıttıklarını ifade eden Vali Davut Gül, "Allah milletimizin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Yüzyıllardan bugüne kadar gelen bu geleneğin yaşatılmasına katkı sunan başta hayır sahipleri başta olmak üzere emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Mısır Çarşısında 20 bin kişiye aşure ikram edildi 2

"AŞURE GÜNÜMÜZ MÜBAREK OLSUN"

Kaynatılan kazandaki farklı malzemelerin çokluk içerisindeki birliği temsil ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Aşure günümüz mübarek olsun. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ve esnaflarımız sağ olsun. Mısır Çarşısı esnaflarımız aynı o Ahilik geleneğinden gelen bir kültürde bugün burada onların da desteğiyle kazanlar kaynadı. Bugün halkımızla turistler de yiyorlar. Tekrar kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Program daha sonra sona erdi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Annesini bıçakla yaralayan kardeşini öldürüldüAnnesini bıçakla yaralayan kardeşini öldürüldü
Sarıkamış'ta anne ayı ve yavrularının gece gezintisi kameradaSarıkamış'ta anne ayı ve yavrularının gece gezintisi kamerada

Anahtar Kelimeler:
mısır çarşısı Muharrem ayı aşure ayı aşure günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kız yurdunda skandal! İki öğrenci hakkında işlem başlatıldı

Kız yurdunda skandal! İki öğrenci hakkında işlem başlatıldı

İrfan Can Kahveci, ezeli rakibe imzayı atıyor! Mourinho yüzünden takımdan ayrılıyor...

İrfan Can Kahveci, ezeli rakibe imzayı atıyor! Mourinho yüzünden takımdan ayrılıyor...

Beştepe'den referandum sinyali! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı paylaştı: "Hiçbir demokratik ve hukuki kıymeti yoktur"

Beştepe'den referandum sinyali! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı paylaştı: "Hiçbir demokratik ve hukuki kıymeti yoktur"

Aslan saldırısına uğrayan şahıs konuştu! O anları anlattı: Boynumdan ısırırken boynunu elime geçirdim

Aslan saldırısına uğrayan şahıs konuştu! O anları anlattı: Boynumdan ısırırken boynunu elime geçirdim

Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia

Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı: 'Bir ev için minnet edecek durumda değilim!'

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı: 'Bir ev için minnet edecek durumda değilim!'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.