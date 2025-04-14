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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim'le bir araya geldi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim'le bir araya geldi

Başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda gerçekleşen görüşmeye iki ülkeden bakanlar ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Şeyh Temim, Katar ile Mısır arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının önemine vurgu yaparak, bu ziyaretin işbirliğini daha ileriye taşıyacağına dair beklentisini dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise iki ülke arasında köklü kardeşlik ilişkileri bulunduğunu ifade ederek, işbirliğini tüm alanlarda geliştirme yönündeki kararlılığını vurguladı.

Görüşmede, Katar ile Mısır arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Gazze Şeridi’ndeki insani durum ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler ele alındı.

Taraflar, Gazze’de ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve yeniden inşa sürecinin desteklenmesi için ortak çabaların önemine dikkat çekti.

Ayrıca, Filistin halkının meşru haklarının ve bağımsız devlet kurma hakkının desteklendiği vurgulandı.

Görüşmede, önemli bölgesel gelişmelerin yanı sıra çeşitli sektörlerde işbirliğini artırma yolları masaya yatırıldı.

Görüşmede, Mısır ev sahipliğinde uluslararası ortaklarla birlikte Kahire’de düzenlenmesi planlanan Gazze’nin yeniden inşasına ilişkin bir konferans konusu da gündeme geldi.

Sudan’daki çatışmalar ve bölgesel güvenlik konularının da ele alındığı görüşmede, İran’ın nükleer programına ilişkin ABD ile İran arasında sürdürülen dolaylı müzakereler de konuşuldu. İki ülke, söz konusu müzakerelerin devam etmesini memnuniyetle karşıladı ve bölge istikrarını güçlendirecek barışçıl çabaları desteklediklerini vurguladı.

Ekonomik ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Katar’ın önümüzdeki dönemde Mısır’a doğrudan 7,5 milyar dolarlık yatırım yapması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Katar ziyaretinin ardından bölgesel konuları görüşmek üzere Kuveyt'e geçerek, Körfez turuna devam etmesi bekleniyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mısır
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