HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları devam ederken, Mısır'da da olası bir göç korkusu başladı. Mısır'ın bu yöndeki tedirginliği artarken, Tanklar, özel birlikler ve hava savunma sistemleri sınır hattında konuşlandırıldı. 40 bin asker Sina Yarımadası'na gönderildi. İşte detaylar...

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar
Melih Kadir Yılmaz

Tüm dünyanın tepkisine rağmen İsrail, Gazze'deki insanlık dışı saldırılarına ve planına devam ediyor. Bölgede kıtlık ilan edilirken, Mısır'ı da olası göç korkusu sardı.

Olası bir kitlesel göç dalgasına karşı harekete geçen Mısır, Sina Yarımadası’na 40 bin asker göndererek son yılların en büyük askeri yığınaklarından birine imza attı.

Mısır da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar 1

"BEKLENMEDİK VE SERT BİR KARŞILIK GÖRECEKTİR"

Kahire yönetimi, Gazze’den Sina'ya doğru olası bir geçişin kabul edilemez olduğunu defalarca vurguladı. Kuzey Sina Valisi Halid Megaver, "Topraklarımızı ihlal edecek olanlar beklenmedik ve sert bir karşılık görecektir" diyerek uyarıda bulundu.

Mısır da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar 2

"SINIRLAR İHLAL EDİLEMEZ"

Sputnik'in haberine göre sınır hattında M60 tankları, hava savunma sistemleri ve özel kuvvetler konuşlandırıldı. Rafah ve Şeyh Zuveyid çevresinde yoğun güvenlik önlemleri göze çarpıyor. Mısır, bu adımla hem İsrail’e hem de uluslararası kamuoyuna açık bir şekilde, "Sınırlar ihlal edilemez. Sina Filistinliler için 'alternatif toprak' olamaz" mesajı verdi.

Mısır da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar 3

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin bizzat talimatıyla yapılan bu konuşlanma, bölgedeki en ciddi güvenlik hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Sina, yıllardır Filistinlilerin göç ettirilmesi ihtimaliyle gündeme geliyor. Ancak Mısır, bu önerileri ulusal güvenliğe tehdit olarak görüyor ve her defasında kesin dille reddediyor.

İSRAİL OPERASYONDA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİ

Ayrıca İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir bugün yaptığı açıklamada, "Gazze'deki Gideon operasyonlarının 2. aşaması başladı" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sazlı yangınına 15 hava aracı ile müdahale ediliyorSazlı yangınına 15 hava aracı ile müdahale ediliyor
CHP'den Gürsel Tekin hamlesi! Savunması istendiCHP'den Gürsel Tekin hamlesi! Savunması istendi

Anahtar Kelimeler:
Mısır göç Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uğurcan Çakır için canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı!

Uğurcan Çakır için canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı!

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Türkiye'de ilk olacak! TBMM'ye sunuldu

Türkiye'de ilk olacak! TBMM'ye sunuldu

Korkunç hastalık: Resmen içerden çürütüyor!

Korkunç hastalık: Resmen içerden çürütüyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.