Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Tüm dünyanın tepkisine rağmen İsrail, Gazze'deki insanlık dışı saldırılarına ve planına devam ediyor. Bölgede kıtlık ilan edilirken, Mısır'ı da olası göç korkusu sardı.

Olası bir kitlesel göç dalgasına karşı harekete geçen Mısır, Sina Yarımadası’na 40 bin asker göndererek son yılların en büyük askeri yığınaklarından birine imza attı.

"BEKLENMEDİK VE SERT BİR KARŞILIK GÖRECEKTİR"

Kahire yönetimi, Gazze’den Sina'ya doğru olası bir geçişin kabul edilemez olduğunu defalarca vurguladı. Kuzey Sina Valisi Halid Megaver, "Topraklarımızı ihlal edecek olanlar beklenmedik ve sert bir karşılık görecektir" diyerek uyarıda bulundu.

"SINIRLAR İHLAL EDİLEMEZ"

Sputnik'in haberine göre sınır hattında M60 tankları, hava savunma sistemleri ve özel kuvvetler konuşlandırıldı. Rafah ve Şeyh Zuveyid çevresinde yoğun güvenlik önlemleri göze çarpıyor. Mısır, bu adımla hem İsrail’e hem de uluslararası kamuoyuna açık bir şekilde, "Sınırlar ihlal edilemez. Sina Filistinliler için 'alternatif toprak' olamaz" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin bizzat talimatıyla yapılan bu konuşlanma, bölgedeki en ciddi güvenlik hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Sina, yıllardır Filistinlilerin göç ettirilmesi ihtimaliyle gündeme geliyor. Ancak Mısır, bu önerileri ulusal güvenliğe tehdit olarak görüyor ve her defasında kesin dille reddediyor.

İSRAİL OPERASYONDA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİ

Ayrıca İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir bugün yaptığı açıklamada, "Gazze'deki Gideon operasyonlarının 2. aşaması başladı" dedi.