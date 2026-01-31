HABER

Mısır'dan Gazze açıklaması

Mısır, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürürlükte bulunan ateşkesi tekrar tekrar ihlal etmesini en sert ifadelerle kınayarak, bu ihlallerin Gazze Şeridi'ndeki durumu daha da kötüleştirdiğini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in son 24 saat içinde Gazze’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 37 Fillistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkesi defalarca ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, bu ihlallerin gerilimi artırdığı ve sükunetin sağlanmasına yönelik çabaları baltaladığı vurgulandı.

ÇALIŞMALARI ENGELLEDİ

İsrail'in ihlallerinin ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgede istikrarın yeniden sağlanması yönündeki bölgesel ve uluslararası girişimleri zayıflattığı kaydedildi.

İsrail’in tutumunun siyasi süreci doğrudan tehdit ettiği, Gazze’de güvenlik ve insani koşulların iyileştirilmesine yönelik çalışmaları engellediği ifade edildi.

Mısır, tüm taraflara bu hassas süreçte sorumluluklarını yerine getirme, ateşkese tam olarak uyma ve gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

