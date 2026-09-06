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Mısır'ın tanınan yüzlerindendi! Ünlü sunucu Sarah Khalifa idama mahkum edildi

Mısır'da, 39 yaşındaki televizyon sunucusu ve yapımcı Sarah Khalifa'nın da aralarında bulunduğu 12 sanığa, uyuşturucu üretimi ve ticareti suçlarından idam cezası verildi. Suçlamaları reddeden Khalifa hakkındaki karar henüz kesinleşmedi.

Mısır'ın tanınan yüzlerindendi! Ünlü sunucu Sarah Khalifa idama mahkum edildi
Melih Kadir Yılmaz

Mısır'da herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Ünlü televizyon sunucusu Sarah Khalifa'nın da yargılandığı uyuşturucu davasında karar çıktı. Kahire Ceza Mahkemesi, Khalifa'nın da aralarında bulunduğu 12 sanığı idam cezasına çarptırdı.

Mısır ın tanınan yüzlerindendi! Ünlü sunucu Sarah Khalifa idama mahkum edildi 1

Toplam 28 sanığın yargılandığı davada 12 kişiye idam, 9 kişiye müebbet hapis cezası verilirken 7 sanık beraat etti. Sanıkların uyuşturucu üretiminde kullanılan maddeleri temin ederek sentetik uyuşturucu üretmek ve ticaretini yapmak amacıyla organize hareket ettikleri belirtildi.

Mısır ın tanınan yüzlerindendi! Ünlü sunucu Sarah Khalifa idama mahkum edildi 2

750 KİLODAN FAZLA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan soruşturmanın detayları da dikkat çekti. Ülke basınındaki haberlere göre operasyonlar sonucu 750 kilogramdan fazla uyuşturucu ve uyuşturucu üretiminde kullanılan ham madde ele geçirildi. Öte yandan iki dairenin uyuşturucu üretiminde kullanılan laboratuvarlara dönüştürüldüğü belirtildi.

Sanıklara, uyuşturucu üretimi ve ticaretinin yanı sıra ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurma suçlamaları da yöneltildi.

Mısır ın tanınan yüzlerindendi! Ünlü sunucu Sarah Khalifa idama mahkum edildi 3

SARAH KHALİFA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Öte yandan Mısır kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü sunucu Sarah Khalifa hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme dosyadaki deliller doğrultusunda 39 yaşındaki sunucu hakkında idam cezasına hükmetti.

Mısır ın tanınan yüzlerindendi! Ünlü sunucu Sarah Khalifa idama mahkum edildi 4

KARAR KESİNLEŞMEDİ

İdam kararı öncesinde mahkemenin, Mısır yasaları gereği idam davalarında zorunlu olan dini görüşü almak üzere Mısır Başmüftüsü Nazir Muhammed Ayyad’a başvurduğu kaydedildi. Mahkeme kararının temyize açık olduğu belirtildi.

KAÇIRMA VE DARP SUÇUNDAN 5 YIL

Mahkeme ayrıca Khalifa ve diğer bazı sanıkları, genç bir erkeğin kaçırılması ve darbedilmesiyle ilgili ayrı bir davada 5’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

KLİNİĞİ VE YAPIM ŞİRKETİ DE VAR

Khalifa’nın ayrıca bir estetik cerrahi kliniği ile parti ve etkinlik organizasyonları konusunda uzmanlaşmış bir yapım şirketinin sahibi olduğu belirtildi. 39 yaşındaki sunucu, güvenlik ve suçla ilgili konuları ele aldığı "Mission Impossible (İmkansız Görev)" adlı programıyla tanınıyor.

Mısır’da tasarlayarak adam öldürme, terör eylemleri, bazı tecavüz suçları ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarında idam cezası uygulandığı biliniyor. Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonu’na göre, 2025 yılında ülkede 541 idam cezası verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sunucu Mısır
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