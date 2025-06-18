Mısır püskülünün faydaları nelerdir? Mısır püskülü neye iyi gelir?

Şerit şeklindeki mısır kabukları ile mısırın arasında kalan kısımda meydana gelen mısır püskülleri mısır saçakları adı ile de bilinir. Bu püsküller içlerinde yer alan sağlıklı ve yararlı olan maddeler sayesinde insan vücuduna birçok katkı ve fayda sağlar. İdrar sorunlarından iltihaplanmalara birçok farklı konuda insan sağlığı için faydaları bulunan mısır püskülü çeşitli formlarda hazırlanarak tüketilebilir.

Mısır püskülünün faydaları nelerdir?

Kolaylıkla temin edilebilen mısır püskülünün temini kadar kullanımı da son derece kolaydır. İnsan sağlığına olan olumlu etkilerinden yararlanabilmek için birkaç dakika içinde kolayca hazırlanabilir. Mısır püsküllerinden çay hazırlamak için birkaç adım uygulamak yeterli olacaktır. Ayrıca mısır püskülleri aktarlardan hazır kurutulmuş olarak alınabileceği gibi mısır koçanlarında da toplanarak kullanılabilir. Çay formunda hazırlamak için şu adımları uygulamak yeterli olacaktır:

1 yemek kaşığında denk gelecek kadar kurutulmuş mısır püskülü mısır koçanından kopartılır ya da aktarlardan hazır olarak alınır.

Bir cezvede yaklaşık 1 su bardağı kadar su kaynatılır.

Kaynar suyun içine mısır püskülleri atılır.

15 dakika kadar bekletilerek demlenmesi sağlanır.

Süzüldükten sonra içilir.

Arzuya ve damak tadına göre içine limon damlatılabilir ya da bal ekleyerek tatlandırılabilir.

Tek başına demlenebilen ve içilebilen mısır püskülü çayı farklı başka bitkiler ile birlikte de demlenip içilebilir. Bu karışımlar mutlaka bir uzman doktora danışarak yapılmalıdır. Çünkü farklı bitkilerin doğru şekilde bir araya getirilmemesi başka rahatsızlıklara da neden olabilmektedir.

Mısır püskülünün insan sağlığına olan en bilinen faydalarından bazıları şu şekildedir:

Antioksidan özelliği bulunur.

Kan basıncının düşmesine neden olur.

Kilo kontrolünde etkili olduğu bilindiği için diyet listelerinde destekleyici olarak da kullanılır.

Böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmalarına destek olur.

Ödem atıcı etkisi vardır.

İdrar yolları ile ilgili sorunları giderir. Güçlü bir idrar söktürücüdür.

İltihap azaltıcı etkisi bulunur. Aynı zamanda vücutta iltihap oluşmasını da engeller.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede vücudun çeşitli hastalıklara karşı daha dirençli hale gelmesini sağlar.

Mideyi rahatlatır. Mide sorunlarını giderir.

Karaciğer sağlığını destekleyicidir.

Vücuttaki inflamasyonu azaltır.

Birçok yiyecek ve içecek gibi mısır püskülü de vücudun gereksinim duyduğu miktarlardan daha fazla ve sıklıkla tüketilmemesi gereken besinlerdendir. Aksi takdirde özelikle bazı özel durumu bulunan kişiler başta gelmek üzere çeşitli yan etkiler ve kalıcı sağlık sorunları görülebilir. En çok ve sık görülen yan etkileri kişiden kişiye değişkenlik göstermek üzere şu şekilde sıralanabilir:

Tansiyon hastaları, diyabet hastaları ve çeşitli kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin hastalıkları tetiklenebileceği için asla kullanmamalı ya da ihtiyaç halinde doktora danışmalıdır. Eğer doktor bir sakınca görmezse mısır püskülü tüketebilirler.

Ödem atıcı özelliği nedeni ile vücut su kaybedebilir ve böyle bir sorunu ya da rahatsızlığı olan kişiler durumdan olumsuz etkilenebilir. Aynı zamanda aşırı tüketimi ile vücut normalden daha fala su kaybedebilir.

Emzirme dönemindeki anneler ya da hamileler de doktora danışmadan mısır püskülü tüketmemelidir.

Aşırı miktarlarda alınan mısır püskülü kan basıncını çok fazla düşürebilir.

Polen alerjisi bulunan kişiler için de sakıncalı olan mısır püskülü alerjik reaksiyonları tetikleyebilir.

Mısır püskülü neye iyi gelir?

İçeriğinde birçok yararlı vitamin ve mineral barındıran mısır püskülünün saça faydaları da bulunur. Mısır püskülü ile saçların kökleri ve uçları daha sağlıklı hale gelir. Saçlar mısır püskülü ile parlaklık ve canlılık kazanır. Mat saçlar için de bir çözüm niteliğinde olan mısır püskülü kullanımı bilinçsizce yapılmamalı mutlaka bir doktora danışarak kullanılmalıdır.

Eğer bir sakıncası yoksa mısır püskülünü saça uygulamak için 1 kase mısır püskülü ve 1 litre su yeterli olacaktır. 1 litre suda mısır püskülü kaynatılır ve banyo sonrası açlar bu su ile durulanır. Uygularken saç diplerinden saç uçlarına kadar uygulanmalıdır.