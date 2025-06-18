Mısır püskülünün faydaları nelerdir? Mısır püskülü neye iyi gelir?

Şerit şeklindeki mısır kabukları ile mısırın arasında kalan kısımda meydana gelen mısır püskülleri mısır saçakları adı ile de bilinir. Bu püsküller içlerinde yer alan sağlıklı ve yararlı olan maddeler sayesinde insan vücuduna birçok katkı ve fayda sağlar. İdrar sorunlarından iltihaplanmalara birçok farklı konuda insan sağlığı için faydaları bulunan mısır püskülü çeşitli formlarda hazırlanarak tüketilebilir.
Kolaylıkla temin edilebilen mısır püskülünün temini kadar kullanımı da son derece kolaydır. İnsan sağlığına olan olumlu etkilerinden yararlanabilmek için birkaç dakika içinde kolayca hazırlanabilir. Mısır püsküllerinden çay hazırlamak için birkaç adım uygulamak yeterli olacaktır. Ayrıca mısır püskülleri aktarlardan hazır kurutulmuş olarak alınabileceği gibi mısır koçanlarında da toplanarak kullanılabilir. Çay formunda hazırlamak için şu adımları uygulamak yeterli olacaktır:
Tek başına demlenebilen ve içilebilen mısır püskülü çayı farklı başka bitkiler ile birlikte de demlenip içilebilir. Bu karışımlar mutlaka bir uzman doktora danışarak yapılmalıdır. Çünkü farklı bitkilerin doğru şekilde bir araya getirilmemesi başka rahatsızlıklara da neden olabilmektedir.
Mısır püskülünün insan sağlığına olan en bilinen faydalarından bazıları şu şekildedir:
Birçok yiyecek ve içecek gibi mısır püskülü de vücudun gereksinim duyduğu miktarlardan daha fazla ve sıklıkla tüketilmemesi gereken besinlerdendir. Aksi takdirde özelikle bazı özel durumu bulunan kişiler başta gelmek üzere çeşitli yan etkiler ve kalıcı sağlık sorunları görülebilir. En çok ve sık görülen yan etkileri kişiden kişiye değişkenlik göstermek üzere şu şekilde sıralanabilir:
İçeriğinde birçok yararlı vitamin ve mineral barındıran mısır püskülünün saça faydaları da bulunur. Mısır püskülü ile saçların kökleri ve uçları daha sağlıklı hale gelir. Saçlar mısır püskülü ile parlaklık ve canlılık kazanır. Mat saçlar için de bir çözüm niteliğinde olan mısır püskülü kullanımı bilinçsizce yapılmamalı mutlaka bir doktora danışarak kullanılmalıdır.
Eğer bir sakıncası yoksa mısır püskülünü saça uygulamak için 1 kase mısır püskülü ve 1 litre su yeterli olacaktır. 1 litre suda mısır püskülü kaynatılır ve banyo sonrası açlar bu su ile durulanır. Uygularken saç diplerinden saç uçlarına kadar uygulanmalıdır.