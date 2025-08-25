Mısır tarlası zehir tarlası çıktı

Köyceğiz'de yüklü miktarda uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi üretildiği yolunda ihbar alan Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yaptıkları taramalarda mısır tarlası görünümlü bir bahçede mısırdan daha çok dişi hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu yetiştirilen tarla bir süre izlendikten sonra tarlaya baskın yaparak kenevir bitkilerini söktü.

Tam 2 kamyon gelen kenevir bitkileri imha edilmek üzere merkeze götürülürken, ismi açıklanmayan şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 50 kilogram kubar esrar ile birlikte ateşli silahlar ele geçirildi.

Bölgede halkın da ihbar desteği ile operasyonların devam edeceği son olayla ilgili ise tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır