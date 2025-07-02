HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Erbil’de kritik temaslar

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Erbil’e gerçekleştirdiği ziyarette IKYY yönetimi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel barış ele alındı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Erbil’de kritik temaslar
Mustafa Fidan

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ikili temaslarda bulunmak üzere Irak’a gitti. Kalın, Erbil’de önemli temaslarda bulundu.

IKYY YÖNETİMİ İLE BİR ARAYA GELDİ

MİT Başkanı Kalın, Erbil’de KDP Lideri Mesut Barzani, IKYY Başkanı Neçirvan Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, IKYY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, IKYY İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKYY Güvenlik Konseyi Yetkilileri ile bir araya geldi.

BÖLGESEL BARIŞ DEĞERLENDİRİLDİ

Yapılan ikili görüşmelerde; İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum, bölgesel barış ve istikrarın temini için atılacaklar adımlar ele alındı.

Görüşmelerde masadaki en önemli konulardan birisi de ‘Terörsüz Türkiye’ süreciydi. Bu kapsamda bütün bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak adımlar görüşüldü.

TÜRKİYE, IRAK TÜRKMENLERİNİN YANINDA

Bununla birlikte yapılan görüşmelerde Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü konusu da detaylarıyla ele alındı, Türkiye olarak, Irak Türkmenlerinin yanında olunduğu iletildi.

Ayrıca, önümüzdeki dönem Merkezi Irak Yönetimi ve IKYY makamları ile temasların artırılarak devam edeceğinin de altı çizildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı ile görüştüErdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Irak’ın Süleymaniye kentinde 2 İHA düşürüldüIrak’ın Süleymaniye kentinde 2 İHA düşürüldü

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın Erbil milli istihbarat teşkilatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Doğal gaza zam! EPDK duyurdu

Doğal gaza zam! EPDK duyurdu

Ünlü börekçi kıyma yerine sakatat yedirmiş!

Ünlü börekçi kıyma yerine sakatat yedirmiş!

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Melih Gökçek o davayı kaybettiğini duyurdu: "Yaşadığım evden çıkacağım"

Melih Gökçek o davayı kaybettiğini duyurdu: "Yaşadığım evden çıkacağım"

Özgür Özel, CHP'nin Saraçhane mitinginde konuştu: "Dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını yapıyoruz, sayı 20 milyonu geçti"

Özgür Özel, CHP'nin Saraçhane mitinginde konuştu: "Dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını yapıyoruz, sayı 20 milyonu geçti"

CHP'nin Saraçhane mitingine katılmama talimatı verdim! Bunun iki temel gerekçesi var...

CHP'nin Saraçhane mitingine katılmama talimatı verdim! Bunun iki temel gerekçesi var...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.