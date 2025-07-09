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MİT Başkanı İbrahim Kalın Bağdat'ta kritik temaslarda bulundu!

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, ikili temaslarda bulunmak üzere dün Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti. Kalın'ın Bağdat'ta gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, "Terörsüz Türkiye" başta olmak üzere karşılıklı sınır güvenliği, bölgenin terörden arındırılması amacıyla atılacak ortak adımlar ele alındı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın Bağdat'ta kritik temaslarda bulundu!

Bağdat’ta ilk olarak Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ile bir araya gelen MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşid ile de görüştü. MİT Başkanı’nın Cumhurbaşkanı Reşid ile görüşmesine Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de eşlik etti.

GÜNDEM MADDESİ 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

MİT Başkanı Kalın, Bağdat temasları kapsamında Irak Savunma Bakanı Sabit Bişar, Irak Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Hamid Şatri, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile de bir araya geldi.
Bağdat yönetimi ile yapılan görüşmelerde, masadaki en önemli gündem maddesi ‘Terörsüz Türkiye' süreci oldu.

Irak yönetimi ile karşılıklı olarak sınır güvenliği, bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak ortak adımlar ele alındı. Irak yönetimi her seviyede Türkiye'ye tam desteğini vurguladı.

MİT Başkanı Kalın’ın, Bağdat yönetimi ile yaptığı görüşmede, bölgesel barış ve istikrarın temini için iş birlikleri müzakere edildi. Irak yönetimi ile iki ülke arasındaki iyi ilişkiler de masadaki konular arasındaydı.

MİT Başkanı’nın Bağdat ziyaretinde, İran ve İsrail arasında yaşanan savaş da gündemindeydi. Yaşanan çatışmalar sonrasında iki ülke arasındaki ateşkes süreci değerlendirildi.

MİT Başkanı Kalın ayrıca Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı M. Seman Ağaoğlu'nun yanı sıra ITC yöneticileri ile bir araya gelerek Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı bölgelerdeki genel güvenlik durumu ve seçimlere yönelik hazırlıklar hakkında da bilgi aldı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İbrahim Kalın MİT
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