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MİT Başkanı Kalın'dan Terörsüz Türkiye teması! İYİ Parti'yi ziyaret etti

MİT Başkanı İbrahim Kalın Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bugün İYİ Parti'yi ziyaret etti. Kalın ve beraberindeki heyet Terörsüz Türkiye çalışmaları hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Grup Başkanvekilleri'ne bilgi verecek.

MİT Başkanı Kalın'dan Terörsüz Türkiye teması! İYİ Parti'yi ziyaret etti

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Terörsüz Türkiye süreci kapsamında parti ziyaretleri devam ediyor. Kalın dün TBMM'de MHP, AK Parti ve DEM Parti ile görüşmüştü.

İYİ PARTİ'YE ZİYARET

Kalın bugün de İYİ Parti'yi ziyaret etti. Kalın ve beraberindeki heyet Terörsüz Türkiye çalışmaları hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Grup Başkanvekilleri'ne bilgi verecek.

"SÖYLEYENE SORUN"

Dervişoğlu, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin sorusunu Dervişoğlu, "Bilmediğimiz bir şeyi öğrenmedik. Elbette ki görüşmeyi önemsiyoruz. Duruşumuzu muhafaza ediyoruz. PKK'nın ideallerinin hukuki ve anayasal zemin bulmaması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." diye yanıtladı.

Başka bir gazetecinin, "Bir Kürt, bir Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı olsun önerisine ne diyorsunuz?" demesi üzerine Dervişoğlu, "Söyleyene sorun." karşılığını verdi.
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti İbrahim Kalın
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