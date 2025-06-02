HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

MİT Başkanı Kalın Hamas'la görüştü!

Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff öncülüğünde Hamas’a iletilen son öneriler kapsamında gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerinde gelinen son aşama ele alındı.

MİT Başkanı Kalın Hamas'la görüştü!
Doğukan Akbayır

Son dakika: MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile telefonda görüştü. Görüşmede ateşkes teklifi sonrası gelinen son durumun ele alındığı öğrenildi.

Ayrıca Gazze’deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye’nin uluslararası toplum ile birlikte yürüttüğü çabalara değinildi.

Türkiye’nin Filistin halkının yanında olduğunun altının çizildiği görüşmede, esir takası ve insani yardımların geçişine acilen izin verilmesi ve kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar görüşüldü.
Görüşmede; ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğundaki müzakerelerin sürdürülmesinin önemi vurgulanarak, Gazze’deki insani trajedinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun İsrail’e baskı kurmasının önemine değinildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balya’da otomobil şarampole uçtu; 1 yaralıBalya’da otomobil şarampole uçtu; 1 yaralı
Sahil Güvenlik, hem denizde hem karada yakaladıSahil Güvenlik, hem denizde hem karada yakaladı

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın MİT Hamas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
G.Saray'dan gece yarısı Osimhen açıklaması! F.Bahçe'ye gönderme...

G.Saray'dan gece yarısı Osimhen açıklaması! F.Bahçe'ye gönderme...

Jokerini kullanmadı elendi! Oktay Kaynarca dayanamadı... Bomba diyalog

Jokerini kullanmadı elendi! Oktay Kaynarca dayanamadı... Bomba diyalog

'Sadece oyalıyorlar' Silah bırakmaları beklenirken terör örgütü çatışmaya hazırlanıyor! Katılanlara verdikleri maaş bile ortaya çıktı

'Sadece oyalıyorlar' Silah bırakmaları beklenirken terör örgütü çatışmaya hazırlanıyor! Katılanlara verdikleri maaş bile ortaya çıktı

Vatan Partisi'nin önemli ismi Taksim'de intihara kalkıştı! Hayati tehlikesi var

Vatan Partisi'nin önemli ismi Taksim'de intihara kalkıştı! Hayati tehlikesi var

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Kahreden haber! 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaşamla mücadele veriyor

Kahreden haber! 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaşamla mücadele veriyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.