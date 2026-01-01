MİT Başkanı Kalın ile Ukraynalı Ümerov arasında kritik görüşme

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 1 Ocak 2026 tarihinde Ankara’da Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Ümerov ile görüştü. Görüşmede, Ukrayna’daki mevcut güvenlik durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

MÜZAKERE SÜREÇLERİ ELE ALINDI

Taraflar, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmaların bölgesel ve küresel etkilerini ele alırken, savaşın sona erdirilmesine yönelik barış çabaları ve müzakere süreçlerinde gelinen son aşamayı masaya yatırdı. Bölgedeki genel güvenlik ortamı dikkate alınarak atılabilecek olası adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

SAVAŞ ESİRLERİNİN DURUMU VE ESİR TAKASI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş esirlerinin durumu ve esir takası konusu da gündeme geldi. Tarafların bu başlıkta mevcut gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğinin mevcut formatlar çerçevesinde sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki sistematik çalışmaların devam ettirilmesi konusunda da mutabakata varıldığı bildirildi.