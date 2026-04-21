HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MİT 'panel' kullananlar için harekete geçti: Çok sayıda tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile MİT koordinesinde, kişisel verilerin yasa dışı sorgulanabildiği “TSG” adlı panel ve bağlantılı sistemlere yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11’i tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ufuk Dağ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar neticesinde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kişisel verilerin sorgulanabildiği TSG adlı ve bağlantılı 16 ayrı sorgu panelleri tespit edildi.

Bu kapsamda, 17 Nisan 2026 tarihinde Batman, Çanakkale, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Konya, Manisa, Mardin ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı olarak 12 adreste yapılan operasyon faaliyeti neticesinde 12 şüpheli (4 yetişkin, 8 suça sürüklenen çocuk) yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler 20 Nisan 2026 tarihinde işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Zanlılardan 11 şüpheli (3 yetişkin, 8 SSÇ) "Siber Güvenlik Yasasına muhalefet, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Ele Geçirilip Yayılması, Bilişim Sistemini Engelleme, Verileri Bozma Yok Etme" suçlarından tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın geniş çaplı araştırma ve materyal incelemeleri yapılmak suretiyle devam ettiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı MİT panel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.