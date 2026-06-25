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"MİT" personeli yalanıyla yaşlı kadını dolandırdılar! 2 tutuklama

Tokat’ta 66 yaşındaki bir kadını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"MİT" personeli yalanıyla yaşlı kadını dolandırdılar! 2 tutuklama

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat merkez Yeni Mahalle’de yaşayan 66 yaşındaki Güler E.’yi telefonla arayarak kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtan şüphelilerin, yaşlı kadının adının bir suç olayına karıştığını söyleyip evindeki para ve ziynet eşyalarını kontrol etme bahanesiyle aldığı belirlendi.

İstanbul’dan kara yoluyla Tokat’a geldikleri tespit edilen şüphelilerin, yaşlı kadından 1 tam, 5 yarım ve 12 çeyrek altın ile 60 bin lirayı aldıktan sonra Sivas’a geçtikleri, buradan da havayoluyla İstanbul’a gitmeye hazırlandıkları sırada Sivas Havalimanı’nda yakalandıkları öğrenildi. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda yaşlı kadına ait para ve ziynet eşyalarının tamamı ele geçirilirken, ayrıca 2 adet sahte 50 Amerikan doları bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. (21) ve E.K. (24) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

"MİT" personeli yalanıyla yaşlı kadını dolandırdılar! 2 tutuklama 1


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat MİT
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