MİT ve İstanbul İl Emniyet'ten ortak operasyon! PKK'lı terörist Medeni Altundere yakalandı

Son dakika: MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, uzun süre takip ettikten sonra yaptığı ortak operasyonla PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere'yi yakaladı. Terörist Altundere'nin Fransa'da propaganda faaliyetlerine aktif bir şekilde katıldığı tespit edildi.



FRANSA YAPILANMASINDA PROPAGANDA YAPIYORDU

Altundere’nin, Fransa ve Almanya’da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.

PKK'LI TERÖRİST KISKIVRAK YAKALANDI

İstanbul’da olduğu tespit edilen PKK/KCK’lı Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile gözaltına alındı.

Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır