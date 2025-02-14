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  4. MİT ve İstanbul İl Emniyet'ten ortak operasyon! PKK'lı terörist Medeni Altundere yakalandı

MİT ve İstanbul İl Emniyet'ten ortak operasyon! PKK'lı terörist Medeni Altundere yakalandı

14.02.2025 09:56
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Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyon ile terör örgütü PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere'yi İstanbul’da yakaladı.

MİT ve İstanbul İl Emniyet'ten ortak operasyon! PKK'lı terörist Medeni Altundere yakalandı

Son dakika: MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, uzun süre takip ettikten sonra yaptığı ortak operasyonla PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere'yi yakaladı. Terörist Altundere'nin Fransa'da propaganda faaliyetlerine aktif bir şekilde katıldığı tespit edildi.

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FRANSA YAPILANMASINDA PROPAGANDA YAPIYORDU

Altundere’nin, Fransa ve Almanya’da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.

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PKK'LI TERÖRİST KISKIVRAK YAKALANDI

İstanbul’da olduğu tespit edilen PKK/KCK’lı Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile gözaltına alındı.

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Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
pkk Fransa MİT
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