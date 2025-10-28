MLKP terör örgütüne operasyon! İstanbul merkezli 4 ilde düğmeye basıldı: 21 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan ifadelerde isimleri geçen 33 şüpheli tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerden 7’sinin yurtdışında, 2’sinin ise cezaevinde bulunduğu belirlendi. Toplam 24 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul’da 22, Antalya, İzmir ve Sivas’ta ise 3 olmak üzere toplam 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ateşli silahlar, uyuşturucu madde ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Firari durumda olan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. (DHA)Kaynak: DHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır