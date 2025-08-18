HABER

Mobil veri tasarrufu yöntemleri nelerdir? Mobil veri tasarrufu için 5 pratik yöntem

İnternete bağlı kalabilmek artık bir gereklilik haline geldi. Sosyal yaşantımızdan iş hayatımıza kadar etkileşimde kalabilmenin en etkili yolu 'online' olmak. Sadece bireyler için değil, devlet kurumları ve finansal işlemler gibi birçok alan için de internet vazgeçilmezdir. Bu durum, Wi-Fi alanı dışında da internete erişme gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Mobil veri, çevrim içi olabilme konusunda mekân özgürlüğü sunmaktadır. Geliştirilen mobil veri teknolojileriyle amaç, her an daha hızlı ve verimli bir internete erişebilmektir. Bu gelişmelere paralel olarak üretilen içeriklerin kalitesi arttıkça kullanılan internet miktarı da yükselmektedir. Teknolojiden faydalanırken faturada kötü bir sürprizle karşılaşmamak için şunlara dikkat etmelisiniz:

1. Arka planda veri kullanımını sınırlayın

Uygulamalar açık değilken de kullanıcı farkında olmadan veri kullanır. Özellikle ilk indirildiği anda hızlıca onay verilen izinler bu konuda sessiz bir tehlikedir. Bazı uygulamalar diğer uygulamalarla etkileşim izni alarak tüketimi ekstra arttırır. Özellikle sosyal medya uygulamaları bu konuda karadelik gibidir.

Arka planda veri kullanımını kapatmak için Android/iOS cihazınızdan şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Android için: Ayarlar > Uygulamalar > [Uygulama Seç] > "Arka planda veri kullanımı"nı kapat
  • iOS için: Ayarlar > Genel > Arka Planda Uygulama Yenileme > Kapat

2. Video kalitesine dikkat edin

YouTube, Netflix, TikTok gibi platformlarda otomatik veri kalitesine dikkat etmelisiniz. Bu uygulamalar internet kalitenize göre maksimum kaliteye önem verir. Kendinizi bir anda basit bir "menteşe takma" videosunu 1080p izlerken bulabilirsiniz. Video ayarlarını her zaman manuel olarak kontrol edin. Uygulamaların ayarlar kısmından veri tasarrufu sekmesinde "mobilde düşük kalite" seçeneğini de kullanabilirsiniz.

3. Veri tasarrufu modunu aktif edin

Akıllı cihazlarda senin yerine otomatik veri tasarrufu modları bulunur. Ayrıca bazı üçüncü parti uygulamaları da ekranın sağ/sol üst köşesinde gözükecek şekilde anlık olarak ne kadar veri harcadığını gösterir. Bunları her zaman kullanabilir ve veri sınırı seçeneğini kullanabilirsiniz. Veri sınırlama "uyarma ve hücresel veriyi otomatik olarak kapatma" seçeneklerine sahiptir. Bu ayarları seçtikten sonra yüksek veri kullanman gereken durumlarda bu ayarları kapatmayı unutmamalısınız. Ayrıca telefonu bu modda unutmak bazı önemli bildirimleri almanı da engelleyebilir. Kullanımı için:

  • Android: Ayarlar > Ağ ve İnternet > Veri Tasarrufu > Aç
  • iPhone: Ayarlar > Hücresel > Seçenekler > Düşük Veri Modu
  • Chrome: Ayarlar > Lite Mode

4. Otomatik uygulama güncellemelerini sadece Wi-Fi'de açın

Bazı uygulama güncellemelerinin boyutu büyük olabilir. Özellikle oyun, yapay zeka destekli uygulamalar ve düzenleyiciler GB boyutuna ulaşan güncellemeler alabilir. Ayrıca bağımsız üretilen küçük boyutlu bazı uygulamalar da sık sık güncelleme alabiliyor.

Ayarlara ise şuradan ulaşabilirsiniz:

  • Play Store/App Store: Ayarlar > Otomatik Güncellemeler > Yalnızca Wi-Fi seç

5. Fotoğraf ve video yedeklemelerini Wi-Fi’ye sınırlayın

Google Fotoğraflar, iCloud, OneDrive gibi uygulamalar veri kaybını engellemek için düzenli olarak yedekleme alır. WhatsApp gibi uygulamaların otomatik olarak cihaza kaydetme özelliği ile birleşince bu durum istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Ayrıca telefonunuzda orijinal ayarlarda kaydedilen görsel ve videoların boyutu çok büyük olabilir. Bu sebeple fotoğraf ve videolarınızı Wi-Fi ile ayarlamanız size önemli mobil veri tasarrufu sağlatacaktır Bunun için:

  • Cihazınızın "Ayarlar" kısmına girip uygulama ayarlarından dosya yedeklemeyi bulun. Uygulama seçeneklerinden "yedeklemeyi sadece Wİ-Fi'ye" ayarla seçeneğini seçin.
Anahtar Kelimeler:
mobil uygulama tasarruf
